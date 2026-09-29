ユヴェントスだけではない。ミランもアレハンドロ・バルデに関心を寄せている。

アレハンドロ・バルデは、次の冬の移籍市場で主役の一人となりそうだ。バルセロナのスペイン人サイドバックは、ハンジ・フリックの構想から外れつつあり、今季序盤は出場機会を得られておらず、ドイツ人指揮官の起用法の中で途中出場ですら出番を見いだせていない。
1月を前に、すでに多くのクラブが獲得に乗り出しており、スペインのFichajesによれば、ユヴェントスに加えて、ここ数時間でミランも動きを見せているという。
アレハンドロ・バルデは、次の冬の移籍市場で主役の一人となりそうだ。バルセロナのスペイン人サイドバックは、ハンジ・フリックの構想から外れつつあり、今季序盤は出場機会を得られておらず、ドイツ人指揮官の起用法の中で途中出場ですら出番を見いだせていない。
1月を前に、すでに多くのクラブが獲得に乗り出しており、スペインのFichajesによれば、ユヴェントスに加えて、ここ数時間でミランも動きを見せているという。
現時点でバルデの今季出場はわずか1試合のみで、しかも出場時間は12分だけ。リーガでラシン・サンタンデールに7-2で勝利した一戦で、試合がすでに決した後に途中出場したものだった。
ハンジ・フリックにとって、2003年生まれのこの選手は現時点で左サイドバックの3番手に過ぎず、不動のレギュラーであるジョアン・カンセロの後塵を拝している。さらに、もう1人のカンテラーノであるシャビ・エスパルトの後ろでもある。エスパルトは左で起用されているが、元インテルとユベントスのポルトガル代表であるカンセロと同様、本来は右利きだ。
多くのアプローチが実を結ばず、また当のサイドの選手自身も育ったクラブで勝負したいと望んでいた長い夏の中で、バルデはアレッサンドロ・バストーニ、そしてその後はラウタロ・マルティネスをめぐる交渉の可能性の中で、いずれもすぐに立ち消えとなったものの、インテルにも提案されていた。
実際、インテルは交換要員を含むオファーに耳を傾けることを拒み、最終的にこのサイドバックはバルセロナに残留した。ただ、その将来には2028年6月30日で契約満了を迎えるという契約面の問題も重くのしかかっている。 この比較的近い期限により、今後2度の移籍市場が、彼の売却でキャピタルゲインを得られる最後の機会となる。
バルデは出場機会を求めており、バルセロナでそれを得られないため、移籍市場で活路を探ることになりそうだ。ユヴェントスはサイドの補強候補リストに彼を加えており、ルチアーノ・スパレッティに今夏要求されながらもトリノに来ることのなかった左サイドバックとして検討している。
ただ、ユヴェントスだけではない。ミランでもルベン・アモリムがジェリー・カルディナーレに同じ要望を出している。そして『Fichajes』によると、ミランは1月を見据え、このオペレーション実現の可能性を見極めるため、すでに彼の動向を注視し始めている。
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