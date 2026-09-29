ユヴェントスだけではない。ミランもアレハンドロ・バルデに関心を寄せている。

アレハンドロ・バルデは、次の冬の移籍市場で主役の一人となりそうだ。バルセロナのスペイン人サイドバックは、ハンジ・フリックの構想から外れつつあり、今季序盤は出場機会を得られておらず、ドイツ人指揮官の起用法の中で途中出場ですら出番を見いだせていない。





1月を前に、すでに多くのクラブが獲得に乗り出しており、スペインのFichajesによれば、ユヴェントスに加えて、ここ数時間でミランも動きを見せているという。



