ユヴェントスだけではない。アレハンドロ・バルデにはミランも関心を示している。

アレハンドロ・バルデは、今冬の移籍市場の主役の1人となりそうだ。バルセロナのスペイン人サイドバックは、ハンジ・フリックの構想で周辺的な立場に置かれており、今季序盤は出場機会を得られていない。ドイツ人指揮官の選手起用の中で、ベンチから出場する形でも出番をつかめていない。
1月を前に、多くのクラブが獲得に動いており、スペインのFichajesによると、ユヴェントスに加え、ここ数時間ではミランも動きを見せている。
アレハンドロ・バルデは、今冬の移籍市場の主役の1人となりそうだ。バルセロナのスペイン人サイドバックは、ハンジ・フリックの構想で周辺的な立場に置かれており、今季序盤は出場機会を得られていない。ドイツ人指揮官の選手起用の中で、ベンチから出場する形でも出番をつかめていない。
1月を前に、多くのクラブが獲得に動いており、スペインのFichajesによると、ユヴェントスに加え、ここ数時間ではミランも動きを見せている。
現時点でバルデの今季出場はわずか1試合のみで、しかもその出場時間は12分間だけ。リーガでラシン・サンタンデールに7-2で勝利した試合で、すでに勝負が決した後に途中出場したものだった。
ハンジ・フリックにとって、2003年生まれの同選手は現時点で左サイドバックの3番手に位置しており、不動のレギュラーであるジョアン・カンセロに次ぐだけでなく、もう1人の下部組織出身選手シャビ・エスパルトの後塵も拝している。エスパルトは、本来は右利きでありながら左に回されている。これは、ポルトガル人で元インテル、ユベントスのカンセロと同様だ。
多くのアプローチが実を結ばず、また当のサイドプレーヤー自身も育ったクラブでチャンスをつかもうと後押ししていた長い夏の中で、バルデはアレッサンドロ・バストーニ、その後にはラウタロ・マルティネスを巡る交渉の可能性の中で、いずれもすぐに立ち消えとなったものの、インテルにも持ち込まれていた。
実際、インテルは見返りを含むオファーに耳を傾けることを拒み、最終的にこのサイドバックはバルセロナに残留した。ただ、その将来には2028年6月30日で契約満了を迎えるという契約面の問題も重くのしかかっている。その結果、この比較的近い期限によって、今後2回の移籍市場が、彼の移籍によってキャピタルゲインを得られる最後の機会として位置づけられている。
バルデは出場機会を求めており、バルセロナでそれを得られないため、移籍市場で活路を探すことになる。ユヴェントスはサイドの補強候補リストに彼を加えており、今夏にルチアーノ・スパレッティが求めながらも実現せず、トリノに届かなかった左サイドバックとして獲得を検討している。
ただ、ユヴェントスだけではない。ミランでもルベン・アモリムがジェリー・カルディナーレに同じ要望を伝えている。そして『Fichajes』によると、ミランは1月を見据え、このオペレーションが実現可能かどうかを見極めるため、すでに同選手のチェックを始めている。
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