ユヴェントスだけではない。アレハンドロ・バルデにはミランも関心を示している。

アレハンドロ・バルデは、今冬の移籍市場の主役の1人となりそうだ。バルセロナのスペイン人サイドバックは、ハンジ・フリックの構想で周辺的な立場に置かれており、今季序盤は出場機会を得られていない。ドイツ人指揮官の選手起用の中で、ベンチから出場する形でも出番をつかめていない。





1月を前に、多くのクラブが獲得に動いており、スペインのFichajesによると、ユヴェントスに加え、ここ数時間ではミランも動きを見せている。



