ユヴェントスは今夏、GKだけでなく攻撃陣の補強も進めている。ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、マンチェスター・ユナイテッドのFWジョシュア・ジルクゼーがセリエAへのレンタル移籍に暫定的に合意したという。 ローマ時代にもジルクゼー獲得を画策した新サッカーディレクターのリッキー・マッサラ氏が交渉を主導している。ジルクゼーはプレミアリーグで68試合に出場したが、先発は19試合にとどまり、レギュラー確保に苦戦している。

一方、CEOジョヴァンニ・カルネヴァリはPSGのランダル・コロ・ムアニの獲得に向け最終調整中だが、4000万ユーロのオファーに対しPSGはさらに1000万ユーロを上乗せを求めている。