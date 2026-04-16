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ユヴェントスが、アリソン、ベルナルド・シルバ、マルセイユのスター獲得という大胆な移籍計画を提示した。
野心的な戦略が発表された
『コリエレ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスは将来性より実績を重視する補強へ転換。契約延長したコモリとスパレッティは、即戦力となる高水準な選手3～4人を獲得することで合意した。
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有力標的の特定
ユベントスはマルセイユのホイビェルグを中盤の要として1500万ユーロで獲得を狙う。リヴァプールのアリソン、マンチェスター・シティのシルバも候補で、特にシルバは6月にフリーとなるため注目度が高い。 前線はドゥシャン・ヴラホヴィッチの契約延長が軸。ロイス・オペンダとジョナサン・デイヴィッドの去就も影響する。7月にトッテナムからのレンタルが終わるランダル・コロ・ムアニにも再注目する。
リーダーシップは何よりも重要である
コモリCEOは「成功の基盤は整った。次はトリノのプレッシャーに耐える資質を持つ選手が必要だ」と語った。補強では、ピッチでチームを引っ張る精神的な強さを重視する。
夏の移籍市場を前にクラブの姿勢を説明したコモリは「野心的な市場だ。基盤は整っている。そうでなければ、スパレッティが我々をチャンピオンズリーグ争いに復帰させることはできなかっただろう。多くの選手がユヴェントスに惹かれており、来季どの欧州大会に出場するかも分からないまま加入してくるだろう。我々に必要なのは個性と気概だ。必ずしもすべてを勝ち取った選手である必要はない」と語った。
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エリートへの道
ユヴェントスは今夏、バルセロナなどとのシルバ争奪戦を繰り広げながら、財政バランスを保つ必要がある。高額移籍金を捻出するにはチャンピオンズリーグ復帰が不可欠で、その交渉力はセリエAの戦績に左右される。また、ロカテッリとヴラホヴィッチとの契約交渉の結果が、予算のうちどれだけを「夢の補強」に回せるかを決める鍵となる。