ユヴェントスが、アリソン、ベルナルド・シルバ、マルセイユのスター獲得という大胆な移籍計画を提示した。

コモリCEOは「成功の基盤は整った。次はトリノのプレッシャーに耐える資質を持つ選手が必要だ」と語った。補強では、ピッチでチームを引っ張る精神的な強さを重視する。

夏の移籍市場を前にクラブの姿勢を説明したコモリは「野心的な市場だ。基盤は整っている。そうでなければ、スパレッティが我々をチャンピオンズリーグ争いに復帰させることはできなかっただろう。多くの選手がユヴェントスに惹かれており、来季どの欧州大会に出場するかも分からないまま加入してくるだろう。我々に必要なのは個性と気概だ。必ずしもすべてを勝ち取った選手である必要はない」と語った。