ユヴェントスが関心を示す中、マルセイユがグリーンウッドの移籍金を設定。マンチェスター・ユナイテッドは収入を得る見込み。

このクラブがスター選手を残せるかはリーグ順位次第だ。マルセイユは現在6位で53ポイント。チャンピオンズリーグ圏内のリヨン、リールとは4ポイント差だ。トップ4を逃すと予算に大きな穴が開く。

CL収入が得られなければ、財政均衡のためにグリーンウッドを売却する可能性もある。クラブは最低移籍金を4300万ユーロに設定しており、これは今季42試合で25ゴール10アシストを記録した彼の活躍を反映した額とみられる。