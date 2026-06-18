ユヴェントスが注目するイライックス・モリバとは。ヤヤ・トゥーレに例えられる選手だ。

ユヴェントスが中盤補強候補に、ギニア出身スペイン国籍のイライックス・モリバを加えた。セルタ・ビーゴとの契約は2029年までで、市場価値は1500万ユーロと評価されている。 『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスは来季を見据え、2003年生まれのこのMFについて予備的な打診を行った。
23歳ながら、バルセロナユース出身で17歳でのトップデビューを飾るなど、すでに多くの経験を積んでいる。高い身体能力とボールコントロールから、ヤヤ・トゥーレと比較されることもある。
ユヴェントスが中盤補強候補に、ギニア出身スペイン国籍のイライックス・モリバを加えた。セルタ・ビーゴとの契約は2029年までで、市場価値は1500万ユーロと評価されている。 『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスは来季を見据え、2003年生まれのこのMFについて予備的な打診を行った。
23歳ながら、バルセロナユース出身で17歳でのトップデビューを飾るなど、すでに多くの経験を積んでいる。高い身体能力とボールコントロールから、ヤヤ・トゥーレと比較されることもある。
大きな期待を受け、ライプツィヒは2021年夏に1600万ユーロを投じて彼を獲得した。しかしドイツでは出場6試合にとどまり、成長は急ブレーキ。欧州で注目されていた若手は、再起を期す身となった。
転機はここ数シーズンに訪れました。バレンシアでの1年半（46試合1ゴール）とセルタ・ビーゴでの活躍 （2024-25シーズン25試合1ゴール2アシスト、2025-26シーズン48試合2ゴール4アシスト）で出場機会と中心としての地位を取り戻した。彼のダイナミックなゲームメイクと正確なビルドアップは、現状のユヴェントスに不足する要素だ。
このため、中盤補強を目指すユヴェントスの候補に挙がった。現時点では予備的な関心にとどまり、交渉は始まっていない。それでもモリバは、ユヴェントス首脳陣が注視する選手の一人だ。