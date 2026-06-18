ユヴェントスが注目するイライックス・モリバとは。ヤヤ・トゥーレに例えられる選手だ。

ユヴェントスが中盤補強候補に、ギニア出身スペイン国籍のイライックス・モリバを加えた。セルタ・ビーゴとの契約は2029年までで、市場価値は1500万ユーロと評価されている。 『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスは来季を見据え、2003年生まれのこのMFについて予備的な打診を行った。





23歳ながら、バルセロナユース出身で17歳でのトップデビューを飾るなど、すでに多くの経験を積んでいる。高い身体能力とボールコントロールから、ヤヤ・トゥーレと比較されることもある。