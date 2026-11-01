87分 ゴール - カンビアーゾがペナルティーエリア際から後方のボガへパス。ボガもアライベゴヴィッチと同じ位置から右足でカーブをかけたシュートを放ち、ボールはファーサイドのポスト際からゴールに吸い込まれ、メレトを破った。

75分 ナポリが10人に - マリアヌッチがカバルの足を明確に踏み、主審のソッツァはイエローカードを提示。これが2枚目となり、レッドカードを受けた。

74分 チャンス - ボガから受けたコープマイネルスが単独でゴールライン際まで進み、エリア内へクロス。ウォルテマーデはオリベラとの接触で倒れた。

70分 ゴール - アライベゴヴィッチの見事なゴール！ ジェグロヴァがナポリのプレスを突破して縦に仕掛け、中央やや右のボスニア人プレーメーカーへパス。アライベゴヴィッチは迷わず強烈なシュートを斜めに放ち、ボールはメレトの左側のポストに当たってゴールに入った。

58分 痛恨のミス！ - ポリターノのプレッシャーを受けたルクミが転倒し、滑り込みながらヴィカーリオへボールを戻すが、パスが短い。ナポリのウイングがボールに飛びつくも、必死に飛び出したヴィカーリオが寸前で先にボールを捉えた。

45＋2分 チャンス - 今度はメレトがビッグセーブ。アライベゴヴィッチがペナルティーエリアのラインを少し越えた位置から自ら仕掛け、斜めにシュートを放つ。しかし、素早く反応したナポリのGKが左へ体を伸ばして防いだ。

31分 チャンス - 攻守が入れ替わり、同じような展開に。コロ・ムアニがゴールライン際まで進み、高いマイナスのクロス。フリーのアライベゴヴィッチが体勢を整えて右足で合わせるも、わずかに枠を越えた。

30分 チャンス - アンギサがボールを奪ってポリターノへ送ると、ポリターノのクロスが中央のラングに届く。決定的なシュートだったが、枠を越えた。

28分 ポスト直撃 - 右からのクロスがカバルの体に当たり、ボールはメレトの右側のポストを直撃。続くプレーでカバルがエリア内で倒れ、オリベラとの接触によるPKを求めた

16分 チャンス - コープマイネルスのコーナーキックに、エリア中央でルクミが膝で合わせる。ボールはわずかに枠を越えた。

11分 コープマイネルスに退場の危機 - ボールを奪おうとしたコープマイネルスの激しいプレーが、アンギサのふくらはぎ、続いて足首に当たる。ソッツァ主審はイエローカードすら出さず、ナポリはレッドカードを求めた（判定の検証はこちら）

7分 チャンス - 試合最初の決定機はナポリ。右サイドで畳みかける攻撃からポリターノがクロスを上げる。エリア中央でブレーメルと競り合ったルッカがうまくポジションを取り、ヘディング。しかし、ヴィカーリオが見事なセーブでCKに逃れ、失点を防いだ。

0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで20時45分にキックオフ。

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