この一戦は、勝者が試合終了の笛とともに再び野心を燃やす、転機となるはずだった。そして、ユヴェントスがナポリを2-0で下したトリノのアリアンツ・スタジアムでのセリエA 2026-27シーズン第10節は、ルチアーノ・スパレッティにとって批判を鎮める結果となった。チームを今季の具体的な目標であるチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点6差に戻し、試合前にもチームを激しく非難していた一部サポーターの抗議も沈静化させた。
70分と87分にアライベゴヴィッチとボガが決めた、まるでコピーのように似た見事なゴールにより、ユヴェントスはミッドウィークのジェノア遠征でジェノアに喫した惨敗から勝利を取り戻しただけではない。今季またしてもシステムを変更した指揮官に加え、チーム、そしてようやく決定的な仕事をしたボスニア人選手のような才能にも、確信と自信を取り戻させた。
古巣との対戦で、出場停止によりスタンドから見守ったマッシミリアーノ・アッレグリにとっては、悔しさの残る一日となった。インフルエンザによるラスムス・ホイルンドの直前の欠場に始まり、アンギサに対するコープマイネルスのレッドカードすれすれのプレーをめぐる抗議、ハーフタイムに生じたディ・ロレンツォとデ・ブライネの問題、そしてユヴェントスの両ウイングによる二つの鮮やかなプレーの間に起きたマリアヌッチの退場と、あらゆる選択が難しいものになった。
これでミッドウィークのモンツァ戦で挙げた勝利は、早くも忘れ去られた。この敗戦でナポリはチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点9差、首位ラツィオとは勝ち点14差に後退。開幕時の目標だったセリエA優勝争いは、今やはるか遠い夢のように見える。
ユヴェントス 2-0 ナポリ
得点者：70分 アライベゴヴィッチ（ユヴェントス）、87分 ボガ（ユヴェントス）