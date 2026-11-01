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ライブ
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ユヴェントスが批判に応え、ナポリを2-0で撃破。スパレッティはチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点6差、アッレグリは8位のまま

ユヴェントス
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セリエ A
ユヴェントス 対 ナポリ

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この一戦は、勝者が試合終了の笛とともに再び野心を燃やす、転機となるはずだった。そして、ユヴェントスがナポリを2-0で下したトリノのアリアンツ・スタジアムでのセリエA 2026-27シーズン第10節は、ルチアーノ・スパレッティにとって批判を鎮める結果となった。チームを今季の具体的な目標であるチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点6差に戻し、試合前にもチームを激しく非難していた一部サポーターの抗議も沈静化させた。

70分と87分にアライベゴヴィッチボガが決めた、まるでコピーのように似た見事なゴールにより、ユヴェントスはミッドウィークのジェノア遠征でジェノアに喫した惨敗から勝利を取り戻しただけではない。今季またしてもシステムを変更した指揮官に加え、チーム、そしてようやく決定的な仕事をしたボスニア人選手のような才能にも、確信と自信を取り戻させた。

古巣との対戦で、出場停止によりスタンドから見守ったマッシミリアーノ・アッレグリにとっては、悔しさの残る一日となった。インフルエンザによるラスムス・ホイルンドの直前の欠場に始まり、アンギサに対するコープマイネルスのレッドカードすれすれのプレーをめぐる抗議、ハーフタイムに生じたディ・ロレンツォとデ・ブライネの問題、そしてユヴェントスの両ウイングによる二つの鮮やかなプレーの間に起きたマリアヌッチの退場と、あらゆる選択が難しいものになった。

これでミッドウィークのモンツァ戦で挙げた勝利は、早くも忘れ去られた。この敗戦でナポリはチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点9差、首位ラツィオとは勝ち点14差に後退。開幕時の目標だったセリエA優勝争いは、今やはるか遠い夢のように見える。

ユヴェントス 2-0 ナポリ

得点者：70分 アライベゴヴィッチ（ユヴェントス）、87分 ボガ（ユヴェントス）

  • ゴール＆ハイライト

    87分 ゴール - カンビアーゾがペナルティーエリア際から後方のボガへパス。ボガもアライベゴヴィッチと同じ位置から右足でカーブをかけたシュートを放ち、ボールはファーサイドのポスト際からゴールに吸い込まれ、メレトを破った。

    75分 ナポリが10人に - マリアヌッチがカバルの足を明確に踏み、主審のソッツァはイエローカードを提示。これが2枚目となり、レッドカードを受けた。

    74分 チャンス - ボガから受けたコープマイネルスが単独でゴールライン際まで進み、エリア内へクロス。ウォルテマーデはオリベラとの接触で倒れた。

    70分 ゴール - アライベゴヴィッチの見事なゴール！ ジェグロヴァがナポリのプレスを突破して縦に仕掛け、中央やや右のボスニア人プレーメーカーへパス。アライベゴヴィッチは迷わず強烈なシュートを斜めに放ち、ボールはメレトの左側のポストに当たってゴールに入った。

    58分 痛恨のミス！ - ポリターノのプレッシャーを受けたルクミが転倒し、滑り込みながらヴィカーリオへボールを戻すが、パスが短い。ナポリのウイングがボールに飛びつくも、必死に飛び出したヴィカーリオが寸前で先にボールを捉えた。

    45＋2分 チャンス - 今度はメレトがビッグセーブ。アライベゴヴィッチがペナルティーエリアのラインを少し越えた位置から自ら仕掛け、斜めにシュートを放つ。しかし、素早く反応したナポリのGKが左へ体を伸ばして防いだ。

    31分 チャンス - 攻守が入れ替わり、同じような展開に。コロ・ムアニがゴールライン際まで進み、高いマイナスのクロス。フリーのアライベゴヴィッチが体勢を整えて右足で合わせるも、わずかに枠を越えた。

    30分 チャンス - アンギサがボールを奪ってポリターノへ送ると、ポリターノのクロスが中央のラングに届く。決定的なシュートだったが、枠を越えた。

    28分 ポスト直撃 - 右からのクロスがカバルの体に当たり、ボールはメレトの右側のポストを直撃。続くプレーでカバルがエリア内で倒れ、オリベラとの接触によるPKを求めた

    16分 チャンス - コープマイネルスのコーナーキックに、エリア中央でルクミが膝で合わせる。ボールはわずかに枠を越えた。

    11分 コープマイネルスに退場の危機 - ボールを奪おうとしたコープマイネルスの激しいプレーが、アンギサのふくらはぎ、続いて足首に当たる。ソッツァ主審はイエローカードすら出さず、ナポリはレッドカードを求めた（判定の検証はこちら）

    7分 チャンス - 試合最初の決定機はナポリ。右サイドで畳みかける攻撃からポリターノがクロスを上げる。エリア中央でブレーメルと競り合ったルッカがうまくポジションを取り、ヘディング。しかし、ヴィカーリオが見事なセーブでCKに逃れ、失点を防いだ。

    0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで20時45分にキックオフ。

    全情報、スタッツ、分刻みの試合経過はこちら

  • ユヴェントス対ナポリ：試合記録

    ユヴェントス 2-0 ナポリ

    得点者：70分 アライベゴヴィッチ（ユヴェントス）、87分 ボガ（ユヴェントス）

    ユヴェントス （4-3-3）：ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ（71分 ケリー）、カバル（82分 カンビアーゾ）； ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、マッケニー（46分 ガッティ）；アライベゴヴィッチ（71分 ボガ）、ヴォルテマーデ、コロ・ムアニ（59分 ジェグロヴァ）。

    控え：ピンソーリョ、ネト、エカトール、ルガーニ、サール。 

    監督：スパレッティ。

    ナポリ（4-3-3）： メレト；ディ・ロレンツォ（46分 ラフマニ）、マリアヌッチ、ラファ・マリン、オリベラ（78分 ベウケマ）；アンギサ（79分 ジョヴァネ）、デ・ブライネ（46分 ギルモア）、マクトミネイ；ポリターノ（61分 ヴェルガーラ）、ルッカ、ラング。

    控え：コンティーニ、スピネッリ、バリド、ペレイラ、キウマリエッロ、メルニク、リエート。監督：アッレグリ。

    監督：アッレグリ。

    主審：ソッツァ

    警告：ドウグラス・ルイス（ユヴェントス）、ルクミ（ユヴェントス）、アライベゴヴィッチ（ユヴェントス）

    退場：マリアヌッチ（イエローカード2枚、ナポリ）

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