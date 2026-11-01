流れを変える一戦になるはずだった。この対決で勝利を収めた側が、さらなる飛躍への足がかりをつかむと期待されていた。 そしてユヴェントスがナポリを2-0で下したトリノのアリアンツ・スタジアムでのセリエA 2026/2027シーズン第10節は、ルチアーノ・スパレッティにとって批判を鎮める結果となった。チームは今季の具体的な目標であるチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点6差に迫り、試合前にもチームを激しく非難していた一部サポーターの抗議も沈静化させた。
70分と87分にアライベゴヴィッチとボガが決めた、まるでコピーのような見事なゴールにより、ユヴェントスは週半ばのジェノア戦で喫した敵地での惨敗から白星を取り戻した。それだけでなく、今季またしても布陣を変更して注目を集めた指揮官、チーム、そしてついに決定的な仕事を果たしたボスニア人の才能ある選手にも、確信と自信が戻った。
一方、出場停止処分により古巣との一戦をスタンドで見守ったマッシミリアーノ・アッレグリにとっては、苦い一日となった。ラスムス・ホイルンドがインフルエンザで直前に欠場。コープマイネルスのアンギサに対する一発退場すれすれのプレーには抗議が起き、ハーフタイムにはディ・ロレンツォとデ・ブライネに問題が生じた。さらに、ユヴェントスの両サイドの選手による2つの見事なプレーの間には、マリアヌッチの退場もあった。
これで週半ばのモンツァ戦で挙げた勝利は早くも忘れ去られた。この敗戦でナポリはチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点9差、首位ラツィオまで14差に後退。シーズン開幕時の目標だったセリエA優勝争いは、今やはるか遠い蜃気楼のように見える。
ユヴェントス対ナポリ 2-0
得点者：70分 アライベゴヴィッチ（ユヴェントス）、87分 ボガ（ユヴェントス）