87分 ゴール - カンビアーゾがペナルティーエリア際からボガへマイナスのパス。ボガもアライベゴビッチと同じ位置から右足でカーブをかけたシュートを放ち、ボールはファーサイドのポスト際に決まった。メレトは止められなかった。

75分 ナポリが10人に - マリアヌッチがカバルの足を明らかに踏み、ソッツァ主審がイエローカードを提示。2枚目の警告となり、レッドカードが出された。

74分 チャンス - ボガからパスを受けたコープマイネルスが単独でゴールライン際まで進み、エリア内へクロス。ヴォルテマーデがオリベラとの接触で倒れる。

70分 ゴール - アライベゴビッチが圧巻のゴール！ ジェグロヴァがナポリのプレスを突破して縦に進み、中央やや右のボスニア人プレーメーカーへパス。迷わず放った強烈な対角線上のシュートは、メレトの左のポストに当たってゴールに吸い込まれた。

58分 痛恨のミス！ - ポリターノのプレスを受けたルクミが転倒。スライディングしながらボールを蹴り戻すが、ヴィカーリオへのパスは短くなる。ナポリのウイングがボールに飛びつくも、必死に飛び出したヴィカーリオが寸前で先にボールを捉えた。

45＋2分 チャンス - 今度はメレトがスーパーセーブ。アライベゴビッチがペナルティーエリア内に少し入った位置で自ら仕掛け、対角線上にシュートを放つ。しかし、ナポリのGKが素早く反応して左へ体を伸ばし、セーブした。

31分 チャンス - 攻守が入れ替わり、同じような形に。コロ・ムアニがゴールライン際から高いマイナスのクロスを送り、フリーのアライベゴビッチが体勢を整えて右足で打つも、わずかに枠を越えた。

30分 チャンス - アンギサがボールを奪い返してポリターノへ送る。ポリターノの中央へのクロスにラングが合わせるが、確実に決められそうなシュートは枠を越えた。

28分 ポスト直撃 - 右からのクロスがカバルの体に当たり、ボールはメレトの右のポストを直撃。その後のプレーでカバルがエリア内で倒れ、オリベラとの接触によるPKを要求した

16分 チャンス - コープマイネルスのCKに、エリア中央のルクミが膝で合わせるも、ボールはわずかに枠の上へ。

11分 コープマイネルスに退場の可能性 - ボールを奪おうとしたコープマイネルスが、アンギサのふくらはぎ、続いて足首に当たる危険なタックル。ソッツァ主審はイエローカードも出さず、ナポリはレッドカードを求めた（判定検証はこちら）

7分 チャンス - 試合最初の決定機はナポリ。右サイドで畳みかける攻撃からポリターノがクロスを上げる。エリア中央でルッカがブレーメルと競り合いながらうまく位置を取り、ヘディングシュート。しかし、ヴィカーリオが見事なセーブでCKに逃れ、失点を防いだ。

0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで20時45分にキックオフ。

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