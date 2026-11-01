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ライブ
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ユヴェントスが批判に応え、ナポリを2-0で撃破。スパレッティはチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点6差、アッレグリは順位表で8位のまま

ユヴェントス
ナポリ
セリエ A
ユヴェントス 対 ナポリ

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流れを変える一戦になるはずだった。この対決で勝利を収めた側が、さらなる飛躍への足がかりをつかむと期待されていた。 そしてユヴェントスがナポリを2-0で下したトリノのアリアンツ・スタジアムでのセリエA 2026/2027シーズン第10節は、ルチアーノ・スパレッティにとって批判を鎮める結果となった。チームは今季の具体的な目標であるチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点6差に迫り、試合前にもチームを激しく非難していた一部サポーターの抗議も沈静化させた。

70分と87分にアライベゴヴィッチボガが決めた、まるでコピーのような見事なゴールにより、ユヴェントスは週半ばのジェノア戦で喫した敵地での惨敗から白星を取り戻した。それだけでなく、今季またしても布陣を変更して注目を集めた指揮官、チーム、そしてついに決定的な仕事を果たしたボスニア人の才能ある選手にも、確信と自信が戻った。

一方、出場停止処分により古巣との一戦をスタンドで見守ったマッシミリアーノ・アッレグリにとっては、苦い一日となった。ラスムス・ホイルンドがインフルエンザで直前に欠場。コープマイネルスのアンギサに対する一発退場すれすれのプレーには抗議が起き、ハーフタイムにはディ・ロレンツォとデ・ブライネに問題が生じた。さらに、ユヴェントスの両サイドの選手による2つの見事なプレーの間には、マリアヌッチの退場もあった。

これで週半ばのモンツァ戦で挙げた勝利は早くも忘れ去られた。この敗戦でナポリはチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点9差、首位ラツィオまで14差に後退。シーズン開幕時の目標だったセリエA優勝争いは、今やはるか遠い蜃気楼のように見える。

ユヴェントス対ナポリ 2-0

得点者：70分 アライベゴヴィッチ（ユヴェントス）、87分 ボガ（ユヴェントス）

  • ゴールとハイライト

    87分 ゴール - カンビアーゾがペナルティーエリア際からボガへマイナスのパス。ボガもアライベゴビッチと同じ位置から右足でカーブをかけたシュートを放ち、ボールはファーサイドのポスト際に決まった。メレトは止められなかった。

    75分 ナポリが10人に - マリアヌッチがカバルの足を明らかに踏み、ソッツァ主審がイエローカードを提示。2枚目の警告となり、レッドカードが出された。

    74分 チャンス - ボガからパスを受けたコープマイネルスが単独でゴールライン際まで進み、エリア内へクロス。ヴォルテマーデがオリベラとの接触で倒れる。

    70分 ゴール - アライベゴビッチが圧巻のゴール！ ジェグロヴァがナポリのプレスを突破して縦に進み、中央やや右のボスニア人プレーメーカーへパス。迷わず放った強烈な対角線上のシュートは、メレトの左のポストに当たってゴールに吸い込まれた。

    58分 痛恨のミス！ - ポリターノのプレスを受けたルクミが転倒。スライディングしながらボールを蹴り戻すが、ヴィカーリオへのパスは短くなる。ナポリのウイングがボールに飛びつくも、必死に飛び出したヴィカーリオが寸前で先にボールを捉えた。

    45＋2分 チャンス - 今度はメレトがスーパーセーブ。アライベゴビッチがペナルティーエリア内に少し入った位置で自ら仕掛け、対角線上にシュートを放つ。しかし、ナポリのGKが素早く反応して左へ体を伸ばし、セーブした。

    31分 チャンス - 攻守が入れ替わり、同じような形に。コロ・ムアニがゴールライン際から高いマイナスのクロスを送り、フリーのアライベゴビッチが体勢を整えて右足で打つも、わずかに枠を越えた。

    30分 チャンス - アンギサがボールを奪い返してポリターノへ送る。ポリターノの中央へのクロスにラングが合わせるが、確実に決められそうなシュートは枠を越えた。

    28分 ポスト直撃 - 右からのクロスがカバルの体に当たり、ボールはメレトの右のポストを直撃。その後のプレーでカバルがエリア内で倒れ、オリベラとの接触によるPKを要求した

    16分 チャンス - コープマイネルスのCKに、エリア中央のルクミが膝で合わせるも、ボールはわずかに枠の上へ。

    11分 コープマイネルスに退場の可能性 - ボールを奪おうとしたコープマイネルスが、アンギサのふくらはぎ、続いて足首に当たる危険なタックル。ソッツァ主審はイエローカードも出さず、ナポリはレッドカードを求めた（判定検証はこちら）

    7分 チャンス - 試合最初の決定機はナポリ。右サイドで畳みかける攻撃からポリターノがクロスを上げる。エリア中央でルッカがブレーメルと競り合いながらうまく位置を取り、ヘディングシュート。しかし、ヴィカーリオが見事なセーブでCKに逃れ、失点を防いだ。

    0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで20時45分にキックオフ。

    試合情報、スタッツ、分刻みの速報はこちら

  • ユヴェントス対ナポリ：試合記録

    ユヴェントス対ナポリ 2-0

    得点者：70分 アライベゴヴィッチ（ユヴェントス）、87分 ボガ（ユヴェントス）

    ユヴェントス （4-3-3）：ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ（71分 ケリー）、カバル（82分 カンビアーゾ）； ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、マッケニー（46分 ガッティ）；アライベゴヴィッチ（71分 ボガ）、ヴォルテマーデ、コロ・ムアニ（59分 ジェグロヴァ）。

    控え：ピンソーリョ、ネト、エカトル、ルガーニ、サール。 

    監督：スパレッティ。

    ナポリ（4-3-3）： メレト；ディ・ロレンツォ（46分 ラフマニ）、マリアヌッチ、ラファ・マリン、オリベラ（78分 ベウケマ）；アンギサ（79分 ジョヴァネ）、デ・ブライネ（46分 ギルモア）、マクトミネイ；ポリターノ（61分 ヴェルガラ）、ルッカ、ラング。

    控え：コンティーニ、スピネッリ、バリド、ペレイラ、キウマリエッロ、メルニク、リエート。監督：アッレグリ。

    監督：アッレグリ。

    主審：ソッツァ

    警告：ドウグラス・ルイス（ユヴェントス）、ルクミ（ユヴェントス）、アライベゴヴィッチ（ユヴェントス）

    退場：マリアヌッチ（警告2回）（ナポリ）

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