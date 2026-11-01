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ライブ
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ユヴェントスが批判に応え、ナポリを2-0で下す。スパレッティはチャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点6差、アッレグリは8位のまま

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ユヴェントス 対 ナポリ

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ユヴェントス対ナポリ 2-0

得点者：70分 アライベゴビッチ（J）、87分 ボガ（J）

  • ゴールとハイライトシーン

    87分 ゴール - カンビアーゾがペナルティーエリア際から後方のボガにパス。ボガもアライベゴビッチと同じ位置から右足でカーブをかけたシュートを放ち、ボールはファーポスト際からネットに吸い込まれた。メレトは止められなかった。

    75分 ナポリが10人に - マリアヌッチがカバルの足を明らかに踏み、ソッツァ主審がイエローカードを提示。2枚目の警告となり、レッドカードが出された。

    74分 チャンス - ボガからパスを受けたコープマイネルスが単独でゴールライン際まで進み、エリア内へクロス。ヴォルテマーデはオリベラと接触して倒れた。

    70分 ゴール - アライベゴビッチが圧巻のゴール！ ジェグロヴァがナポリのプレスを突破して縦に持ち上がり、中央右寄りのボスニア人アタッカーへパス。アライベゴビッチは迷わず逆サイドへ強烈なシュートを放ち、ボールはメレトの左側のポストに当たってネットに収まった。

    58分 痛恨のミス！ - ポリターノのプレスを受けたルクミが転倒し、滑り込みながらヴィカーリオへ短いパスを返すという大きなミス。ナポリのウイングがボールに飛びつくも、必死に飛び出したヴィカーリオが間一髪で先に触れ、しっかりとボールを確保した。

    45＋2分 チャンス - 今度はメレトがスーパーセーブ。アライベゴビッチがペナルティーエリアのラインを少し越えた位置から自ら仕掛け、逆サイドへシュートを放つ。しかし、ナポリのGKが素早く反応し、左へ体を伸ばして防いだ。

    31分 チャンス - 攻守が入れ替わると、同じような展開に。コロ・ムアニがゴールライン際まで進み、後方のアライベゴビッチへ浮き球のクロス。フリーで右足を振り抜いたが、シュートはわずかにバーを越えた。

    30分 チャンス - アンギサがボールを奪い返してポリターノへパス。ポリターノの中央へのクロスにラングが合わせたが、決定的なシュートはバーを越えた。

    28分 ポスト直撃 - 右からのクロスがカバルの体に当たって跳ね返り、ボールはメレトの右側のポストを直撃。その後もプレーは続き、カバルがエリア内でオリベラと接触して倒れ、PKを要求した

    16分 チャンス - コープマイネルスのCKに、エリア中央でルクミが膝を当てたが、ボールはわずかにバーを越えた。

    11分 コープマイネルスに退場の可能性 - コープマイネルスがアンギサからボールを奪おうとして、まずふくらはぎ、続いて足首に接触する危険なプレー。ソッツァ主審はイエローカードすら出さなかったが、ナポリはレッドカードを要求した（判定検証はこちら）

    7分 チャンス - 試合最初の決定機はナポリ。右サイドで立て続けに攻撃を仕掛け、ポリターノがクロスを上げる。エリア中央でルッカがブレーメルとの競り合いを制して好位置を取り、ヘディングシュート。しかし、ヴィカーリオが見事なセーブでCKに逃れ、失点を防いだ。

    0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで20時45分にキックオフ。

    全情報、スタッツ、分刻みの試合速報はこちら

  • ユヴェントス対ナポリ：試合記録

    ユベントス 2-0 ナポリ

    得点者：70分 アライベゴビッチ（J）、87分 ボガ（J）

    ユベントス （4-3-3）：ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ（71分 ケリー）、カバル（82分 カンビアーゾ）； ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、マッケニー（46分 ガッティ）；アライベゴビッチ（71分 ボガ）、ヴォルテマーデ、コロ・ムアニ（59分 ジェグロヴァ）。

    控え：ピンソーリョ、ネト、エカトル、ルガーニ、サール。 

    監督：スパレッティ。

    ナポリ（4-3-3）： メレト；ディ・ロレンツォ（46分 ラフマニ）、マリアヌッチ、ラファ・マリン、オリベラ（78分 ベウケマ）；アンギサ（79分 ジョバネ）、デ・ブライネ（46分 ギルモア）、マクトミネイ；ポリターノ（61分 ベルガラ）、ルッカ、ラング。

    控え：コンティーニ、スピネッリ、バリド、ペレイラ、キウマリエッロ、メルニク、リエト。監督：アッレグリ。

    監督：アッレグリ。

    主審：ソッツァ

    警告：ドウグラス・ルイス（J）、ルクミ（J）、アライベゴビッチ（J）

    退場：マリアヌッチ（警告2回）（N）

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