87分 ゴール - カンビアーゾがペナルティーエリア際から後方のボガにパス。ボガもアライベゴビッチと同じ位置から右足でカーブをかけたシュートを放ち、ボールはファーポスト際からネットに吸い込まれた。メレトは止められなかった。

75分 ナポリが10人に - マリアヌッチがカバルの足を明らかに踏み、ソッツァ主審がイエローカードを提示。2枚目の警告となり、レッドカードが出された。

74分 チャンス - ボガからパスを受けたコープマイネルスが単独でゴールライン際まで進み、エリア内へクロス。ヴォルテマーデはオリベラと接触して倒れた。

70分 ゴール - アライベゴビッチが圧巻のゴール！ ジェグロヴァがナポリのプレスを突破して縦に持ち上がり、中央右寄りのボスニア人アタッカーへパス。アライベゴビッチは迷わず逆サイドへ強烈なシュートを放ち、ボールはメレトの左側のポストに当たってネットに収まった。

58分 痛恨のミス！ - ポリターノのプレスを受けたルクミが転倒し、滑り込みながらヴィカーリオへ短いパスを返すという大きなミス。ナポリのウイングがボールに飛びつくも、必死に飛び出したヴィカーリオが間一髪で先に触れ、しっかりとボールを確保した。

45＋2分 チャンス - 今度はメレトがスーパーセーブ。アライベゴビッチがペナルティーエリアのラインを少し越えた位置から自ら仕掛け、逆サイドへシュートを放つ。しかし、ナポリのGKが素早く反応し、左へ体を伸ばして防いだ。

31分 チャンス - 攻守が入れ替わると、同じような展開に。コロ・ムアニがゴールライン際まで進み、後方のアライベゴビッチへ浮き球のクロス。フリーで右足を振り抜いたが、シュートはわずかにバーを越えた。

30分 チャンス - アンギサがボールを奪い返してポリターノへパス。ポリターノの中央へのクロスにラングが合わせたが、決定的なシュートはバーを越えた。

28分 ポスト直撃 - 右からのクロスがカバルの体に当たって跳ね返り、ボールはメレトの右側のポストを直撃。その後もプレーは続き、カバルがエリア内でオリベラと接触して倒れ、PKを要求した

16分 チャンス - コープマイネルスのCKに、エリア中央でルクミが膝を当てたが、ボールはわずかにバーを越えた。

11分 コープマイネルスに退場の可能性 - コープマイネルスがアンギサからボールを奪おうとして、まずふくらはぎ、続いて足首に接触する危険なプレー。ソッツァ主審はイエローカードすら出さなかったが、ナポリはレッドカードを要求した（判定検証はこちら）

7分 チャンス - 試合最初の決定機はナポリ。右サイドで立て続けに攻撃を仕掛け、ポリターノがクロスを上げる。エリア中央でルッカがブレーメルとの競り合いを制して好位置を取り、ヘディングシュート。しかし、ヴィカーリオが見事なセーブでCKに逃れ、失点を防いだ。

0分 トリノのアリアンツ・スタジアムで20時45分にキックオフ。

全情報、スタッツ、分刻みの試合速報はこちら