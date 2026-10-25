89分 チャンス：カバルへ縦に鋭いロングパスが通る。ファルコーネと1対1になるが、体勢を崩しながらのシュートは大きく枠の上へ外れた。





85分：ボガが自ら仕掛け、右足でカーブをかけたシュートを放つも、ボールは枠の外へ。





78分 痛恨のミス！ ヴォルテマーデが攻撃の起点となり、ボガのドリブルで相手に当たったボールを回収して最後も自ら狙う。ファルコーネとの1対1で右足のコントロールシュートを放つが、大きく枠の上へ。ただしプレーは止められ、最初にドイツ人選手がオフサイドだった。





75分 チャンス：ダニーロ・ヴェイガが攻撃参加してオーバーラップし、ペナルティーエリア中央へグラウンダーのクロス。エステバンがルクミに先んじてヒールで合わせるが、シュートはヴィカーリに難なくセーブされる





63分ルクミが不用意にボールを失う。今度はマレーがペナルティーエリア手前から体勢を整えてシュートを放つが、左足の一撃は当たり損ねとなり、枠を外れる。





57分レッチェは相手のCKを跳ね返すと、電光石火のカウンター。チアゴ・ガブリエルがエンドリへ縦パスを送り、エンドリがすぐさまペナルティーエリア中央へクロスを上げる。カルルに当たったボールを再びチアゴ・ガブリエルが捉え、頭で合わせるも枠の外へ。





49分 チャンス： ギュベルスからマレーへ絶好のパス。マレーはペナルティーエリア中央でコントロールして左足でシュートを放つが、ガッティが重要なブロックでCKに逃れる。続くCKからガスパルがヘディングシュートを放つも、ヴィカーリが難なくセーブした。





46分レッチェがいきなりチャンスをつくる。ペナルティーエリア手前でボールを受けたエンゴムが右足でシュートを放つも、当たり損ねとなり、ヴィカーリが正面でセーブする。





41分 ゴール： ヴォルテマーデが好パスを収めてボールを落ち着かせ、ユヴェントスの攻撃につなげる。コロ・ムアニがガッティへ横に展開し、ガッティはすぐさまペナルティーエリア手前のドウグラス・ルイスへ。右足のダイレクトシュートが対角線上へ飛び、遠い側のポストにも助けられてファルコーネを破った。ファルコーネの対応も完璧ではなかった。





36分 チャンス：ドウグラス・ルイスがコロ・ムアニへ縦のロングパス。チアゴ・ガブリエルを振り切ったコロ・ムアニは胸で収め、反転してやや角度のない位置から対角線上を狙う。しかし右足のシュートは当たり損ねとなり、対角線上のゴールを捉えられない。





29分 ゴール： FKからのサインプレー。ドウグラス・ルイスがレッチェの守備ラインの意表を突く軌道のボールを送る。ヴェイガにマークを外されたマッケニーがオンサイドの位置から飛び出し、足を伸ばしてわずかにボールに触れる。きれいな当たりではなかったが、ファルコーネを破るには十分だった。





25分レッチェがいい形でカウンターを開始。ボールを右から左へ運び、ペナルティーエリアの角付近にいるファタハへ。スウェーデン人選手は右足に持ち替えてカルルをかわし、カーブをかけたシュートを放つが、ボールはヴィカーリの守るゴールの上へ大きく外れる。





5分： ヴォルテマーデがコロ・ムアニを裏へ走らせる。ゴールライン際まで進んだコロ・ムアニはペナルティーエリア中央へクロスを送り、出し手のドイツ人センターフォワードが合わせるも、ボールを捉え損ねてシュートまで持ち込めない。





1分 チャンス：ヴィカーリが大きなリスクを冒す。足元からのクリアが大幅に遅れ、蹴り出したところへエンドリが足を伸ばして飛び込む。ボールをブロックされたが、ユヴェントスのGKにとって幸運なことに、そのクリアはゴールラインを割るにとどまった。





0分18時からヴィア・デル・マーレでキックオフ





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