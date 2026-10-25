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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ユヴェントスが勝利を取り戻す。レッチェで2-0、チャンピオンズリーグ出場圏まで勝ち点3差

ユヴェントス
レッチェ
セリエ A
レッチェ 対 ユヴェントス

ユヴェントスが再び勝利し、無失点に抑えた。

ユヴェントスが勝利を取り戻した。セリエA 2026-27シーズン第8節、レッチェのホームで2-0の快勝。マッケニーとドウグラス・ルイスがゴールを決めた。 

ユヴェントスは前半45分を好調にスタート。序盤にヴィカーリオのクリアミスからエンドリにボールが渡り、ひやりとする場面はあったものの、それ以外はレッチェの攻勢にほとんど苦しめられなかった。そして、コロ・ムアニとヴォルテマーデのコンビが輝きを見せないなか、試合を決めたのはドウグラス・ルイスとマッケニーの連係だった。ブラジル人MFはアメリカ人MFの先制点につながるプレーを巧みに組み立てると、ペナルティーエリア手前から右足ダイレクトで対角線上にシュートを決め、ユヴェントス加入後初ゴールも記録した。 

ディ・フランチェスコ監督は後半、可能な限り選手を入れ替えた（チアゴ・ガブリエルも負傷退場）。レッチェは力強さを増し、プレスも効果的になったが、ヴィカーリオが堅実に対応した。何度かチャンスを作られ、ユヴェントスにも明らかなペースダウンが見られたものの、最後まで並外れたセーブを強いられることはなかった。 

スパレッティ監督は、チームの士気にとって重要な勝利を手にした。ユヴェントスはリーグ戦で引き分けとラツィオ相手の大敗を喫していただけに、監督自身への重圧もやや和らいだ。そして何より、チャンピオンズリーグ出場圏の現在4位にいるコモとの差を3ポイントに保った。


レッチェ 0-2 ユヴェントス

得点者：29分 マッケニー（ユヴェントス）、41分 ドウグラス・ルイス（ユヴェントス）



  • ゴールとハイライト

    89分 チャンス：カバルへ縦に鋭いロングパスが通る。ファルコーネと1対1になるが、体勢を崩しながらのシュートは大きく枠の上へ外れた。


    85分：ボガが自ら仕掛け、右足でカーブをかけたシュートを放つも、ボールは枠の外へ。


    78分 痛恨のミス！ ヴォルテマーデが攻撃の起点となり、ボガのドリブルで相手に当たったボールを回収して最後も自ら狙う。ファルコーネとの1対1で右足のコントロールシュートを放つが、大きく枠の上へ。ただしプレーは止められ、最初にドイツ人選手がオフサイドだった。


    75分 チャンス：ダニーロ・ヴェイガが攻撃参加してオーバーラップし、ペナルティーエリア中央へグラウンダーのクロス。エステバンがルクミに先んじてヒールで合わせるが、シュートはヴィカーリに難なくセーブされる


    63分ルクミが不用意にボールを失う。今度はマレーがペナルティーエリア手前から体勢を整えてシュートを放つが、左足の一撃は当たり損ねとなり、枠を外れる。


    57分レッチェは相手のCKを跳ね返すと、電光石火のカウンター。チアゴ・ガブリエルがエンドリへ縦パスを送り、エンドリがすぐさまペナルティーエリア中央へクロスを上げる。カルルに当たったボールを再びチアゴ・ガブリエルが捉え、頭で合わせるも枠の外へ。


    49分 チャンス： ギュベルスからマレーへ絶好のパス。マレーはペナルティーエリア中央でコントロールして左足でシュートを放つが、ガッティが重要なブロックでCKに逃れる。続くCKからガスパルがヘディングシュートを放つも、ヴィカーリが難なくセーブした。


    46分レッチェがいきなりチャンスをつくる。ペナルティーエリア手前でボールを受けたエンゴムが右足でシュートを放つも、当たり損ねとなり、ヴィカーリが正面でセーブする。


    41分 ゴール： ヴォルテマーデが好パスを収めてボールを落ち着かせ、ユヴェントスの攻撃につなげる。コロ・ムアニがガッティへ横に展開し、ガッティはすぐさまペナルティーエリア手前のドウグラス・ルイスへ。右足のダイレクトシュートが対角線上へ飛び、遠い側のポストにも助けられてファルコーネを破った。ファルコーネの対応も完璧ではなかった。


    36分 チャンス：ドウグラス・ルイスがコロ・ムアニへ縦のロングパス。チアゴ・ガブリエルを振り切ったコロ・ムアニは胸で収め、反転してやや角度のない位置から対角線上を狙う。しかし右足のシュートは当たり損ねとなり、対角線上のゴールを捉えられない。


    29分 ゴール： FKからのサインプレー。ドウグラス・ルイスがレッチェの守備ラインの意表を突く軌道のボールを送る。ヴェイガにマークを外されたマッケニーがオンサイドの位置から飛び出し、足を伸ばしてわずかにボールに触れる。きれいな当たりではなかったが、ファルコーネを破るには十分だった


    25分レッチェがいい形でカウンターを開始。ボールを右から左へ運び、ペナルティーエリアの角付近にいるファタハへ。スウェーデン人選手は右足に持ち替えてカルルをかわし、カーブをかけたシュートを放つが、ボールはヴィカーリの守るゴールの上へ大きく外れる。


    5分： ヴォルテマーデがコロ・ムアニを裏へ走らせる。ゴールライン際まで進んだコロ・ムアニはペナルティーエリア中央へクロスを送り、出し手のドイツ人センターフォワードが合わせるも、ボールを捉え損ねてシュートまで持ち込めない。


    1分 チャンス：ヴィカーリが大きなリスクを冒す。足元からのクリアが大幅に遅れ、蹴り出したところへエンドリが足を伸ばして飛び込む。ボールをブロックされたが、ユヴェントスのGKにとって幸運なことに、そのクリアはゴールラインを割るにとどまった。


    0分18時からヴィア・デル・マーレでキックオフ


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  • レッチェ対ユヴェントス：試合記録

    レッチェ対ユヴェントス 0-2


    得点者：29分 マッケニー（ユヴェントス）、41分 ドウグラス・ルイス（ユヴェントス）


    レッチェ（4-3-3）： ファルコーネ、ダニーロ・ヴェイガ、ガスパル、チアゴ・ガブリエル（60分 ンダバ）、ガッロ、カバ（46分 ジーベルト）、ンゴム、マレー、ンドリ（86分 ストゥリッチ）、ゲベルス（71分 パコ・エステバン）、ファタ（46分 モンテイロ）。

    控え：ブレーヴェ、ボルベイ、デンベレ、フォファナ、ストゥリッチ、ガンデルマン、ジャン、ゴルター、スコット。

    監督：ディ・フランチェスコ。


    ユヴェントス（3-5-2）： ヴィカーリオ、ガッティ、ブレーメル、ルクミ、カルル、コープマイネルス、ドウグラス・ルイス（83分 サール）、マッケニー（90分 アライベゴヴィッチ）、カンビアーゾ（68分 カバル）、ヴォルテマーデ、コロ・ムアニ（68分 ボガ）。

    控え：ネト、ピンソーリョ、ケリー、ジェグロヴァ、ルガーニ。

    監督：スパレッティ。


    主審：マレスカ

    警告：ガスパル

    退場：ガスパル

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