ユヴェントスが再びコロ・ムアニに注目：移籍金、年俸、契約期間、そしてジョナサン・デイヴィッドとのトレードの可能性

今シーズン終了後、彼はスパーズを離れ、レンタル期間満了に伴いパリへ戻ることになる。同選手とフランスのクラブとの契約は2028年まで残っている。2023年にアイントラハト・フランクフルトから7500万ユーロ＋ボーナス1500万ユーロで獲得された彼は、PSGの次期決算において約3000万ユーロの負担となる見込みだ。 これがコロ・ムアニを獲得するために必要な金額であり、ユヴェントスにとっては実現可能な投資だ。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスはジョナサン・デイヴィッドをこの取引に組み込むことも検討しているという。イタリアでは出場機会を得られていないこのカナダ人FWは、ベルギーのゲントからリールへ引き抜いたパリのオカンポス監督が大変気に入っている選手だ。



