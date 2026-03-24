ユヴェントスは夏の移籍市場に向けた戦略の策定を始めている。最初の接触、調査すべきターゲット、そして取引の余地があるかどうかを見極めるためのアプローチなどが進められている。 構想の一つには、攻撃陣の刷新が含まれている。かねてより、ジョナサン・デイヴィッドの放出と、昨シーズン後半にすでにユヴェントスのユニフォームを着用し、夏にはユヴェントスがトリノへの復帰を試みたコロ・ムアニの再獲得に向けた新たな試みによる、前線の入れ替えの可能性が取り沙汰されている（PSGは買い取り義務条項の挿入を求めていたが、移籍市場最終日にトッテナムへ完全レンタル移籍となった）。
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ユヴェントスが再びコロ・ムアニに注目：移籍金、年俸、契約期間、そしてジョナサン・デイヴィッドとのトレードの可能性
PSGによるコロ・ムアニへのオファー
今シーズン終了後、彼はスパーズを離れ、レンタル期間満了に伴いパリへ戻ることになる。同選手とフランスのクラブとの契約は2028年まで残っている。2023年にアイントラハト・フランクフルトから7500万ユーロ＋ボーナス1500万ユーロで獲得された彼は、PSGの次期決算において約3000万ユーロの負担となる見込みだ。 これがコロ・ムアニを獲得するために必要な金額であり、ユヴェントスにとっては実現可能な投資だ。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスはジョナサン・デイヴィッドをこの取引に組み込むことも検討しているという。イタリアでは出場機会を得られていないこのカナダ人FWは、ベルギーのゲントからリールへ引き抜いたパリのオカンポス監督が大変気に入っている選手だ。
コロ・ムアニとデビッドのトレード、誰が得をするのか
PSGのスポーツディレクターはデビッドの能力を高く評価しており、コロ・ムアニとのトレードが実現すれば、経済的な面で両クラブにとって有益となるだろう。ユヴェントスは昨夏フリー移籍で加入した選手を放出することで純利益を得ることができ、PSGはルイス・エンリケ監督の構想から外れた選手を放出することで損失を回避できる。 年俸は両者とも約600万～700万ユーロで、これにボーナスが加算されるため、金額的にはほぼ同等だ。年齢もほぼ同じで、カナダ人選手は2、3歳若いものの、両者とも再起と継続性を求めて、キャリアを再構築しようとしている。