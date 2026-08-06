コンティナッサのスポーティングディレクター、リッキー・マッサーラがこの案件を積極的に主導し、契約の細部を詰める作業を進めている。マッサーラの明確な狙いは、買い取り義務のない純粋なローン移籍を成立させ、クラブの財務バランスシートを守ることにある。ユヴェントスはランダル・コロ・ムアニ獲得に多額の投資を行ったことで、移籍市場で残された資金的余力は限られている。イタリアのクラブは、このフランス人選手についてパリ・サンジェルマンと3800万ユーロに加え、1200万ユーロの保証付きアドオンで合意した。

マッサーラは以前、ローマ在任中にもこの元ボローニャのスター獲得を試みていた。現在はトリノのクラブにとって見逃せない好機だと考え、このチャンスをものにするため交渉を加速させている。