Getty
翻訳者：
ユヴェントスがローンでの獲得を計画する中、マンチェスター・ユナイテッドFWジョシュア・ザークツィーがセリエA復帰へゴーサインを得る
ユヴェントス、ジョシュア・ザークツィーのレンタル獲得に向けた動きを加速
ユヴェントスは今夏の移籍市場で、ザークツィー獲得に向けて具体性を増した動きを見せている。イタリアの名門はレンタル移籍の可能性を検討するため、マンチェスター・ユナイテッドから重要なゴーサインを得たという。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。2001年生まれのアタッカーは、プレミアリーグでの2年間を低調な形で過ごしてきた。本人はセリエAへの強い郷愁を抱いており、ビアンコネリ加入に全面的な意思を示している。
この加入の可能性は、ジョナサン・デイヴィッドのトリノでの将来が日に日に不透明さを増す中で浮上している。カナダ代表FWは香港で行われたチェルシーとの親善試合で早い時間に退き、象徴的に今夏の世代交代の到来を示した。
- Getty
マッサーラが厳しい財政条件を交渉する
コンティナッサのスポーティングディレクター、リッキー・マッサーラがこの案件を積極的に主導し、契約の細部を詰める作業を進めている。マッサーラの明確な狙いは、買い取り義務のない純粋なローン移籍を成立させ、クラブの財務バランスシートを守ることにある。ユヴェントスはランダル・コロ・ムアニ獲得に多額の投資を行ったことで、移籍市場で残された資金的余力は限られている。イタリアのクラブは、このフランス人選手についてパリ・サンジェルマンと3800万ユーロに加え、1200万ユーロの保証付きアドオンで合意した。
マッサーラは以前、ローマ在任中にもこの元ボローニャのスター獲得を試みていた。現在はトリノのクラブにとって見逃せない好機だと考え、このチャンスをものにするため交渉を加速させている。
スパレッティの前線に戦術的柔軟性をもたらす存在
ジルクゼーは純粋なセンターフォワードとは見なされていないものの、その高い足元の技術と国際舞台での経験は、ルチアーノ・スパレッティ監督の攻撃の選択肢を大きく引き上げるはずだ。オランダ人FWは以前、イタリアサッカーの最高レベルでプレーを組み立てる能力を証明していた。
同選手の加入の可能性は、デイヴィッドの状況が解決するかどうかにかかっている。カナダ代表FWは、わずか8ゴールに終わった期待外れの加入1年目を挽回するためトリノ残留を望んでおり、リール時代の得点力を再現することを目指している。ユヴェントスはデイヴィッドのプロ意識を評価しているものの、ジルクゼーをレンタルで獲得できる機会が生じれば、元リールのFWがわずか1年で退団を検討する後押しになるかもしれない。
- Getty Images
トリノの攻撃陣再編の次の一手
ユヴェントスとユナイテッドの交渉は、マッサーラが合意の最終化を試みる中で、今後さらに本格化する見通しだ。ダヴィドの去就整理は、ユヴェントスがこのレンタル移籍を正式にまとめる前に解決しなければならない極めて重要な最後の条件となっている。
もし移籍市場終盤になってレッドデビルズとの交渉が予想外に決裂した場合に備え、ユヴェントスはスパレッティの前線を強化するための代替案も維持している。クラブは市場閉幕前のバックアップ案として、ニコラス・ジャクソン、エマニュエル・エメガ、リアム・デラップを含め、チェルシー退団が見込まれる複数のストライカーを引き続き注視している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。