ユヴェントスがルディガー獲得に動く？アルベロア：「彼は我々にとって重要な選手だ」

ユヴェントスは次の移籍市場を見据え、複数の選手、特にフリー移籍となる選手たちと接触を続けている。『トゥットスポルト』の報道によると、その中でもユヴェントスは、レアル・マドリードとの契約が満了を迎えるアントニオ・ルディガーという、まさに大物獲得を夢見ているという。





1993年生まれのこのドイツ人DFは、2026年6月30日まで契約を結んでいるが、現時点ではレアル・マドリードとの契約更新に向けた具体的な動きは見られない。今シーズン、元チェルシーの選手は、最初は太ももの怪我、その後は膝のトラブルにより数試合を欠場したが、徐々にコンディションを取り戻しつつある。 一方、ユヴェントスはマルコス・セネシをはじめとする複数のDF候補を注視しているが、アルゼンチン人選手だけに限定するつもりはない。そのため、『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスはルディガーとの接触を開始し、状況を探っているという。





『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスは、プレミアリーグやサウジアラビアからも高い関心を集めている同DFの要求を満たすための条件や詳細について検討を進めているという。コンティナーサ（ユヴェントスの本拠地）では、2年契約を提示する方針だが、年俸額については依然として大きな課題となっている。というのも、ルディガーは現在、年俸約700万ユーロ（手取り）を得ているからだ。







