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ユヴェントスがランダル・コロ・ムアニの獲得を急ぐ。ビアンコネリはPSGと夏の移籍に向けた協議を進めている。
ユヴェントス、以前から注目していた選手の獲得に再び乗り出す
『ガゼッタ』によると、ユヴェントスは新CEOカルネヴァリ氏の就任でコロ・ムアニへの関心を再燃させた。フランス代表は2025年の6か月間トリノで成功を収め、クラブ首脳陣から今も高く評価されている。
PSGとは同選手の将来について再接触している。ムアニはトッテナムでの不本意なレンタル期間（5得点）を経てパリへ戻った。イタリア復帰は関係者に好ましい解決策とされ、ユヴェントスは彼がトリノで成功した経験と環境への慣れから、再適応がスムーズだと見込む。
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ユヴェントスが取引の条件を検討している
カルネヴァリ氏はPSGのアル・ケライフィ会長と会談すると報じられている。両クラブは移籍で合意を目指しており、関係が良好なため交渉はスムーズに進むとみられる。昨年末にコロ・ムアニの獲得が失敗したことを考えると、これは極めて重要だ。
PSGは移籍金を約3000万ユーロと見積もっており、ユヴェントスは当初レンタル移籍し、後に買い取り義務が発生する契約形態を検討している。
スパレッティはさらなる攻撃力を求めている
スパレッティ監督の指示でユヴェントスは前線補強へ。信頼できるセンターフォワード2人の獲得を目指し、最有力はムアニだが代替案も検討中。
クラブは、以前の経営陣との間に緊張関係があったにもかかわらず、ドゥシャン・ヴラホヴィッチとの契約交渉再開に期待している。このフランス人選手は以前トリノでプレーした経験があり、レンタル移籍中に10得点を挙げ、チームとロッカールームにすぐに溶け込んだため、コーチ陣にも人気がある。
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移籍を左右する重要な交渉
ユヴェントスはPSGとの協議を続け、両クラブが納得する条件を目指す。PSGが「レンタル移籍後の買い取り」を受け入れるかが交渉の鍵だ。ニコラス・ジャクソンとアレクサンダー・ソルロスも候補だが、攻撃陣再編を進めるユヴェントスにとって、コロ・ムアニが依然として最有力だ。