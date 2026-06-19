『ガゼッタ』によると、ユヴェントスは新CEOカルネヴァリ氏の就任でコロ・ムアニへの関心を再燃させた。フランス代表は2025年の6か月間トリノで成功を収め、クラブ首脳陣から今も高く評価されている。

PSGとは同選手の将来について再接触している。ムアニはトッテナムでの不本意なレンタル期間（5得点）を経てパリへ戻った。イタリア復帰は関係者に好ましい解決策とされ、ユヴェントスは彼がトリノで成功した経験と環境への慣れから、再適応がスムーズだと見込む。