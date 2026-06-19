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Venezia v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ユヴェントスがランダル・コロ・ムアニの獲得を急ぐ。ビアンコネリはPSGと夏の移籍に向けた協議を進めている。

移籍情報
ユヴェントス
ランダル・コロ・ムアニ
セリエ A
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン

ユヴェントスはランダル・コロ・ムアニのトリノ復帰に向けて動きを強め、新CEOジョヴァンニ・カルネヴァリがパリ・サンジェルマンとの交渉を再開した。ビアンコネリが攻撃陣強化を狙う中、このフランス人FWは依然として主要ターゲットであり、関係改善が以前成立しなかった移籍交渉の突破口になる可能性がある。

  • ユヴェントス、以前から注目していた選手の獲得に再び乗り出す

    『ガゼッタ』によると、ユヴェントスは新CEOカルネヴァリ氏の就任でコロ・ムアニへの関心を再燃させた。フランス代表は2025年の6か月間トリノで成功を収め、クラブ首脳陣から今も高く評価されている。

    PSGとは同選手の将来について再接触している。ムアニはトッテナムでの不本意なレンタル期間（5得点）を経てパリへ戻った。イタリア復帰は関係者に好ましい解決策とされ、ユヴェントスは彼がトリノで成功した経験と環境への慣れから、再適応がスムーズだと見込む。

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  • Kolo Muani JuventusGetty Images

    ユヴェントスが取引の条件を検討している

    カルネヴァリ氏はPSGのアル・ケライフィ会長と会談すると報じられている。両クラブは移籍で合意を目指しており、関係が良好なため交渉はスムーズに進むとみられる。昨年末にコロ・ムアニの獲得が失敗したことを考えると、これは極めて重要だ。

    PSGは移籍金を約3000万ユーロと見積もっており、ユヴェントスは当初レンタル移籍し、後に買い取り義務が発生する契約形態を検討している。

  • スパレッティはさらなる攻撃力を求めている

    スパレッティ監督の指示でユヴェントスは前線補強へ。信頼できるセンターフォワード2人の獲得を目指し、最有力はムアニだが代替案も検討中。

    クラブは、以前の経営陣との間に緊張関係があったにもかかわらず、ドゥシャン・ヴラホヴィッチとの契約交渉再開に期待している。このフランス人選手は以前トリノでプレーした経験があり、レンタル移籍中に10得点を挙げ、チームとロッカールームにすぐに溶け込んだため、コーチ陣にも人気がある。

  • Al Ain FC v Juventus FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    移籍を左右する重要な交渉

    ユヴェントスはPSGとの協議を続け、両クラブが納得する条件を目指す。PSGが「レンタル移籍後の買い取り」を受け入れるかが交渉の鍵だ。ニコラス・ジャクソンとアレクサンダー・ソルロスも候補だが、攻撃陣再編を進めるユヴェントスにとって、コロ・ムアニが依然として最有力だ。