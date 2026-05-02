ユヴェントスがメイソン・グリーンウッドの獲得を計画。マルセイユは、この元マンチェスター・ユナイテッドFWへの今夏移籍への関心に備える。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスは今夏、リーグ・アンの24歳FWをセリエAへ招へいする計画を進めている。

ユヴェントスがグリーンウッドに注目するのは初めてではなく、過去2シーズンも噂された。フランスでの活躍が評価され、攻撃陣強化を目指す首脳陣の目に再び留まっている。