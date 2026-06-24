オスカル・ミンゲサが再びユヴェントスの関心を集めている。1999年生まれのスペイン人選手はセルタ・ビーゴとの契約が6月30日に満了し、1週間後にはフリーエージェントとなる。アルフレド・ペドゥッラ氏によると、ユヴェントスは再獲得を検討中だ。





バルセロナで育ち、トップチームで2020～2022年に64試合2得点を記録。2022年からセルタ・ビーゴでプレーし、通算122試合7得点。スペイン代表としても4試合出場（直近は2025年6月）している。



