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CM grafica Mingueza Juventus Celta 2025 26 deskGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスがミンゲサに再注目。スパレッティが評価する理由とは。

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オスカル・ミンゲザ

ユヴェントスは、セルタ・ビーゴとの契約が満了となるスペイン人サイドバックに再び関心を寄せている。

オスカル・ミンゲサが再びユヴェントスの関心を集めている。1999年生まれのスペイン人選手はセルタ・ビーゴとの契約が6月30日に満了し、1週間後にはフリーエージェントとなる。アルフレド・ペドゥッラ氏によると、ユヴェントスは再獲得を検討中だ。


バルセロナで育ち、トップチームで2020～2022年に64試合2得点を記録。2022年からセルタ・ビーゴでプレーし、通算122試合7得点。スペイン代表としても4試合出場（直近は2025年6月）している。


  • 監督がミンゲザを高く評価する点は、左右両方のサイドバックをこなせる汎用性だ。スパレッティ率いるユヴェントスでは、カンビアソの代役として有力な選択肢となるだろう。

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