ユヴェントスは、6月30日に契約満了を迎え、フリー移籍となる可能性のある選手たちを注視している。その中には、ディフェンス陣ではアルゼンチン人センターバックのマルコス・セネシ（ボーンマス）とトルコ人サイドバックのゼキ・チェリク（ローマ）、フォワードではポーランド人のロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）、 中盤にはドイツのレオン・ゴレツカ（バイエルン・ミュンヘン）、オーストリアのクサヴェル・シュラーガー（ライプツィヒ）、コートジボワールのフランク・ケシエ（アル・アハリ）が名を連ねている。このポジションには、ユヴェントスの首脳陣が注目しているもう一人の有望株、ベルナルド・シルバも在籍している。
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ユヴェントスがベルナルド・シルバに接近、マンチェスター・シティからフリー移籍へ：ジョルジェ・メンデスと接触
メンデスへのご連絡
YouTubeチャンネル「Fabrizio Romano」に出演したマッテオ・モレットが、ユヴェントスと彼の代理人ホルヘ・メンデスとの間で接触があったことを認めた。
1994年生まれのベルナルド・シルバは、8月10日に32歳を迎える。モナコから5000万ユーロで獲得してから8年が経つが、マンチェスター・シティは今シーズン終了で満了する彼の契約を更新しないことをすでに決定している。
その間、彼は448試合に出場し、76ゴール、77アシストを記録している。最後の出場は火曜夜のチャンピオンズリーグ、レアル・マドリード戦であり、そこでキャリア初の退場処分を受けた。
ベルナルド・シルバには、すでに欧州内外の複数のクラブからオファーが寄せられている。ここからは彼次第であり、経済的な面を優先するか、それともスポーツ面を優先するか、決断を迫られている。マンチェスター・シティで得ている年俸1000万ユーロ（手取り）よりも低い給与で、欧州に残留するかどうかの選択だ。
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