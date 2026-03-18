ユヴェントスがベルナルド・シルバに接近、マンチェスター・シティからフリー移籍へ：ジョルジェ・メンデスと接触

YouTubeチャンネル「Fabrizio Romano」に出演したマッテオ・モレットが、ユヴェントスと彼の代理人ホルヘ・メンデスとの間で接触があったことを認めた。





1994年生まれのベルナルド・シルバは、8月10日に32歳を迎える。モナコから5000万ユーロで獲得してから8年が経つが、マンチェスター・シティは今シーズン終了で満了する彼の契約を更新しないことをすでに決定している。





その間、彼は448試合に出場し、76ゴール、77アシストを記録している。最後の出場は火曜夜のチャンピオンズリーグ、レアル・マドリード戦であり、そこでキャリア初の退場処分を受けた。



