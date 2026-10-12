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ユヴェントスがピエール＝エミール・ホイビュア獲得を狙う。財政危機に陥ったマルセイユはスターMFの売却を余儀なくされる
マルセイユ、今冬の選手安値大量売却に直面
マルセイユは資金の確保が急務となるなか、慌ただしい冬の移籍市場に備えている。UEFAとDNCGの双方から迫る財政上の制裁を回避するため、選手を売却しなければならない。
ホイビュアは退団する有力候補の一人に浮上している。『Foot01』が報じた。デンマーク代表MFには数カ月前にも移籍の可能性が取り沙汰されたが、最終的にフランスに残ることを選んだ。
しかし、クラブでの状況は変わった。経営陣が給与総額の大幅な削減を図るなか、元トッテナムのホイビュアは今、退団を促されている。
- AFP
ユヴェントス、デンマーク人MFを注視
イタリアで絶好の機会が訪れている。ユヴェントスがこのMFの獲得に強い関心を示しているためだ。ガゼッタによると、セリエAの同クラブは中盤の補強を積極的に模索しており、ホイビュアを冬の獲得候補と見ている。
元ユヴェントスFWのニクラス・ベントナーは、同胞のホイビュアが同クラブにとって素晴らしい補強になると考えている。ジャンルカ・ディ・マルツィオの取材に応じ、ホイビュアの豊富な経験とリーダーシップを強調した。
「彼はイングランドで存在感を示した」とベントナーは語った。「今はフランスのオリンピック・マルセイユでプレーし、自国の代表チームではキャプテンを務めている」
ベントナー、セリエAへの移籍を支持
ベントナーは、ユヴェントスが過渡期にあると認めた上で、ホイビュアの加入が実現すれば興味深いと語った。経験豊富なMFは、発展途上のチームに必要な安定感をもたらす可能性がある。
「ユーヴェは明らかに再建期にある。彼があそこでプレーする姿を見るのは興味深いだろう」とベントナーは付け加えた。「ただ、私がいた頃と比べると、今は何もかもが大きく違う」
ホイビュアの現在の市場価値は約1000万ユーロ。マルセイユは早期の退団を実現させたい考えで、トリノのクラブとの交渉に積極的に応じるとみられる。
- AFP
今年を良い形で締めくくる
ユヴェントスは、マルセイユの不安定な財政状況を十分に把握している。イタリアのクラブは移籍市場が開き次第、ホイビュアの獲得を実現するための最善の方法を探ることになる。
移籍が実現するまでは、ホイビュアは現在所属するチームでの国内戦に集中しなければならない。デンマーク代表の同選手には、チームが厳しい時期を乗り越えられるよう、パフォーマンスを高めることが求められる。
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