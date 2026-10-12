ベントナーは、ユヴェントスが過渡期にあると認めた上で、ホイビュアの加入が実現すれば興味深いと語った。経験豊富なMFは、発展途上のチームに必要な安定感をもたらす可能性がある。

「ユーヴェは明らかに再建期にある。彼があそこでプレーする姿を見るのは興味深いだろう」とベントナーは付け加えた。「ただ、私がいた頃と比べると、今は何もかもが大きく違う」

ホイビュアの現在の市場価値は約1000万ユーロ。マルセイユは早期の退団を実現させたい考えで、トリノのクラブとの交渉に積極的に応じるとみられる。