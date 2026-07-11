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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

ユヴェントスがパルヒニャ獲得へ。ミランとのダービーとなり、条件はビアンコネリに最適。

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セリエ A
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ユヴェントスの中盤補強候補にジョアン・パリニャ（バイエルン・ミュンヘン）が浮上した。ルチアーノ・スパレッティ監督の下、即戦力として期待される。ポルトガル代表MFはトッテナムへのレンタルから復帰し、国際経験とリーダーシップを兼備。ポルトガル紙『A Bola』が報じた

  • ポルトガル紙は、パルヒニャのバイエルン滞在は一時的で、コンパニも放出を容認したと報じた。アモリム監督の信頼も厚く、ミランが獲得に動き、ユヴェントスとの入札合戦も予想される


    トッテナムトナリを優先し、買い取り権を行使しなかったため、1995年生まれの彼は再び市場に。昨夏ロンドンで採用された有償レンタルという形での加入が有力で、イタリアの2クラブにとって魅力的な条件だ。


    ユヴェントスは中盤の刷新が急務で、ケシエゴレツカのようなフリー移籍組、フラッテシロボトカといった市場のターゲット、さらに夢のブルーノ・フェルナンデスまで幅広く検討している

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