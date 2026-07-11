ポルトガル紙は、パルヒニャのバイエルン滞在は一時的で、コンパニも放出を容認したと報じた。アモリム監督の信頼も厚く、ミランが獲得に動き、ユヴェントスとの入札合戦も予想される。





トッテナムがトナリを優先し、買い取り権を行使しなかったため、1995年生まれの彼は再び市場に。昨夏ロンドンで採用された有償レンタルという形での加入が有力で、イタリアの2クラブにとって魅力的な条件だ。





ユヴェントスは中盤の刷新が急務で、ケシエやゴレツカのようなフリー移籍組、フラッテシやロボトカといった市場のターゲット、さらに夢のブルーノ・フェルナンデスまで幅広く検討している。