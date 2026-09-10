放出候補の一人だった選手が、今やこのユヴェントスに付加価値をもたらす存在となった。わずか数カ月でニコ・ゴンサレスは欠かせない存在になったが、それでも夏の大半にわたってユヴェントスは彼の移籍先を探しており、アルゼンチン人の本人も荷物をまとめるつもりでいた。より正確に言えば、彼はマドリード、アトレティコ、そしてシメオネのもとへ戻ることを望んでいた。そこで彼は昨季を終えている。最後まで実現を試みたものの、条件が整うことは一度もなかった。そうして優れたプロフェッショナルとして、彼はスパレッティに身を委ねた。スパレッティには別のプランがあったが、結果的にユヴェントスでやっていける選手を手にすることになった。
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翻訳者：
ユヴェントスがニコ・ゴンサレスをめぐって方針転換、契約延長を提示した
今季の好スタート
元フィオレンティーナ、シュトゥットガルトの同選手は、パルマ戦で途中出場から33分間プレーし、先制点を記録した（試合はクープマイネルスのゴールもあり2-0で終了）。ミラン戦では64分間ピッチに立ち、ポジティブな兆しを示した。攻撃のサイドでも、センターフォワードでも、トップ下でも、このユヴェントスではどこでもプレーできる。そして、多くの負傷者に苦しむこの時期にあって、出場機会をつかみ、確かな存在になれるかもしれない。
契約延長の可能性
スタンパによると、ゴンサレスはチームメートからの強い愛情とスパレッティ監督からの高い評価を感じていたとされ、それによってユヴェントスで再び自分が重要な存在だと感じ、契約延長に応じる意向を示したという。ユヴェントスは2029年に満了する現行契約の延長を検討している。現在の年俸は、シーズンあたり税引き後360万ユーロとなっている。
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