ユヴェントスがニコ・ゴンサレスをめぐって方針転換、契約延長を提示した

放出候補の一人だった選手が、今やこのユヴェントスに付加価値をもたらす存在となった。わずか数カ月でニコ・ゴンサレスは欠かせない存在になったが、それでも夏の大半にわたってユヴェントスは彼の移籍先を探しており、アルゼンチン人の本人も荷物をまとめるつもりでいた。より正確に言えば、彼はマドリード、アトレティコ、そしてシメオネのもとへ戻ることを望んでいた。そこで彼は昨季を終えている。最後まで実現を試みたものの、条件が整うことは一度もなかった。そうして優れたプロフェッショナルとして、彼はスパレッティに身を委ねた。スパレッティには別のプランがあったが、結果的にユヴェントスでやっていける選手を手にすることになった。