著名な代理人であり、GR Sportsエージェンシーの創設者であるジュゼッペ・リソ氏は、『Calcio&Finanza』のインタビューに応じ、自身のクライアントに関する話題を中心に、多岐にわたるテーマについて語った。その中には、現在ニューカッスルに所属し、イタリアのユヴェントスなど複数のトップクラブから注目されているイタリア人MF、サンドロ・トナリも含まれている。
「ニューカッスルはすでにチャンピオンズリーグ級のクラブですが、現在トナリは、プレミアリーグ制覇を目指すアーセナルやマンチェスター・シティといったトップクラブのターゲットになっていると言われています」という質問に対し、リソ氏は次のように答えた。「その通りです。彼がイングランドへ移籍した時点から、彼をスター選手に育て上げることが目標でした。彼は世界で最も価値の高いイタリア人選手の一人だと思います」
さらにこう続けた。「もし彼がワールドカップで輝けば、シティやアーセナルが彼に目をつけるだろうか？ わからない（笑、編注）が、その可能性は極めて高い。誰もがワールドカップを待ち望んでいるし、その後には様々な展開が生まれるだろうが、すべてはワールドカップが終わってから始まる」。その他の発言は以下の通り：