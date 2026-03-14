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ユヴェントスがトナリに注目、リソはプレミアリーグに目を向ける：「W杯後にマンチェスター・シティやアーセナルが獲得に動く可能性がある」

著名な代理人兼エージェントであるジュゼッペ・リソが、『カルチョ＆フィナンツァ』誌のインタビューに応じ、自身が代理人を務めるトナリの将来について語った

著名な代理人であり、GR Sportsエージェンシーの創設者であるジュゼッペ・リソ氏は、『Calcio&Finanza』のインタビューに応じ、自身のクライアントに関する話題を中心に、多岐にわたるテーマについて語った。その中には、現在ニューカッスルに所属し、イタリアのユヴェントスなど複数のトップクラブから注目されているイタリア人MF、サンドロ・トナリも含まれている。


ニューカッスルはすでにチャンピオンズリーグ級のクラブですが、現在トナリは、プレミアリーグ制覇を目指すアーセナルやマンチェスター・シティといったトップクラブのターゲットになっていると言われていますという質問に対しリソ氏は次のように答えた。「その通りです。彼がイングランドへ移籍した時点から、彼をスター選手に育て上げることが目標でした。彼は世界で最も価値の高いイタリア人選手の一人だと思います」 

さらにこう続けた。「もし彼がワールドカップで輝けばシティやアーセナルが彼に目をつけるだろうか？ わからない（笑、編注）が、その可能性は極めて高い。誰もがワールドカップを待ち望んでいるし、その後には様々な展開が生まれるだろうが、すべてはワールドカップが終わってから始まる」。その他の発言は以下の通り：

  • トナリの譲渡

    この移籍が実現したのは、ニューカッスル（サウジアラビアの政府系ファンドであるPIFが所有、編注）のような、無限の資金力を持つクラブがサンドロへの投資を決断したからです。我々は、彼にワンランク上のリーグでプレーさせるという案を検討しました。賭博の件を知っていたか？いいえ、全く知りませんでした。もし知っていたら、介入していたでしょうから。 言っておきたいのは、この移籍は結果的に、その点においても成功だったということです。なぜなら、ニューカッスルもそのサポーターも、サンドロに対して信じられないほど素晴らしい対応をし、常に彼を支えてくれたからです。イタリアでは、彼への扱いは違っていました。ただし、常に彼を守ってくれたミランのサポーターたちは別ですが」。

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  • 検事の日常

    「サッカーにおいて人間関係はすべてです。人脈を深めれば深めるほど、勝利につながるつながりを築く可能性が高まります。私もできる限りのことはしています（笑、筆者注）が、これほど強い個性を持つ人々をうまくまとめるのは、必ずしも簡単ではないという点には同意します。どうすればエージェントになれるのか？決まったルールはありません。チャンスを逃さず掴み、それを信じ、そしてもちろん、一生懸命働くことですね」。


  • ガッリアーニとの始まり

    「ジャンニーノのスタッフとして働いていた頃から、ガッリアーニとの出会いまで？ ええ、当時、ジャンニーノ（ミラノの有名レストラン、編注）は、おそらく移籍市場や多くのクラブ会長たちの拠点だったんです。2006年のことでした。そこからすべてが始まりました。ガッリアーニをはじめ、幹部や世界中から集まったトップクラスの選手たちがいました。 取引の大部分はそこで行われていました。サッカーの話や交渉で夜を徹して過ごすことも多く、私は運良く、給仕をしながらその話を聞き、学ぶことができました。彼（ガリアーニ、編注）は私に目を留め、用事を済ませるために彼と一緒に過ごす機会を与えてくれました。それによって、彼のそばにいられるようになったのです。 彼と共にイタリア各地へ赴き、私はチャンピオンズリーグのトロフィーの管理係を務めていました。その日のレストランにトロフィーを置き、何も問題がないか確認する役割でした。 この逸話以上に、実のところ私は学ぶために、できる限りガリアーニ氏の後をついて回ろうとしていました。彼がフォルテ・デイ・マルミで休暇を過ごしていた頃、毎朝9時頃になると、彼は広場で新聞を読みながらコーヒーを飲んでいました。私の目標は、彼より先にその場所に着くことでした。そこで一日の始まりと電話のやり取りが始まるのです。 彼がどのように問題を処理しているのかを理解しようと努め、数日後にはその仕組みのいくつかを把握できるようになった。それはまさに「大学」のようなものであり、今もそうである。なぜなら、問題が生じるとすぐに彼を訪ねるからだ。彼と昼食や夕食を共にするたびに、的確な助言をくれるおかげで、まるで別人のように生まれ変わってその場を後にすることができるのだ」。

  • エージェンシーの誕生

    「そこでもガリアーニの勧めで始めたんだ。その頃、僕はすでにエージェントとして少し仕事をしていた。 ある時、彼が息子を仕事に引き入れたんだ。するとガリアーニが僕にこう言ったんだ。「子供が入ってくると、すべてが複雑になるよ」。当時、僕は27歳で、独立しようと考え始めた。それで、他の人たちとシェアする小さなオフィスに投資することから始めたんだ。正直なところ、最初は車の中がオフィスだったよ」。

  • ミノ・ライオラ

    「当時、ジャンニーノの周りには、あの偉大なミノ・ライオラ（2022年に逝去したイタリア・オランダ系のマネージャーで、ズラタン・イブラヒモビッチやマリオ・バロテッリなどの元代理人、編注）もよく出入りしていた。私は彼を尊敬し、その言葉に耳を傾けていたが、彼から受けたある助言が私の人生を変えたのだ…… ある日、私がテーブルで接客をしていると、彼はこう言いました。『君がエージェントになりたいって聞いたよ』と。私が仕事の用事をこなす際、できるだけガリアーニの近くにいたいと努めていることに気づいてのことでした。そしてミノはこう言いました。『エージェントになりたいなら、ガリアーニと喧嘩しなきゃいけない』。その時は、彼が何を言いたいのか理解できませんでした。 それから数ヶ月後、その言葉を振り返って、その意味を理解した。彼は、この仕事をするには、業界で最も権力のある人物、つまりガッリアーニとさえも対立する覚悟が必要だと言っていたのだ。それは役割の問題であり、へその緒を断ち切ることだ。そうしなければ、認められないのだ」。

  • 最初の選手たち

    "「それは13年前の話です。当時、私はすでにブライアン・クリスタンテ、アンドレア・ペターニャ、アントニオ・カラッチョーロと契約を結んでいました。彼らが私が最初に獲得した選手たちであり、今でも彼らが私のチームに在籍していることを誇りに思います。カラッチョーロはパヴィアでプレーしており、クリスタンテとペターニャはミランのプリマヴェーラに所属していました。当初は収入が全くありませんでした。選手にとって本格的な契約は、その後にようやく結ばれるものだからです」。

  • イタリアにおける人材不足

    今日のイタリアでは人材不足という問題があり、そのせいで、本来ならもう少し時間が必要であろう状況でも、わずかなきっかけで選手が過大評価されてしまうことがあります。私はいつもこう言っています。どんな道のりであれ、どんな仕事でも、最終的には浮き沈みがつきものです。困難な時こそ、その人の真価がわかるのです」

  • 移籍市場はどのように変化したか

    「すべてが変わってしまった。かつては、情熱と想いを込めて資金を投じる偉大な実業家たちがいた。しかし今日、資金調達の話は必然的に様相が異なる。彼らはもはや感情に流されることはなく、決算の最終行を考慮しなければならない。そのため、多くの場合、その仕事はサッカーというより、むしろ金融へと変質してしまっているのだ」。

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