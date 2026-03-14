「ジャンニーノのスタッフとして働いていた頃から、ガッリアーニとの出会いまで？ ええ、当時、ジャンニーノ（ミラノの有名レストラン、編注）は、おそらく移籍市場や多くのクラブ会長たちの拠点だったんです。2006年のことでした。そこからすべてが始まりました。ガッリアーニをはじめ、幹部や世界中から集まったトップクラスの選手たちがいました。 取引の大部分はそこで行われていました。サッカーの話や交渉で夜を徹して過ごすことも多く、私は運良く、給仕をしながらその話を聞き、学ぶことができました。彼（ガリアーニ、編注）は私に目を留め、用事を済ませるために彼と一緒に過ごす機会を与えてくれました。それによって、彼のそばにいられるようになったのです。 彼と共にイタリア各地へ赴き、私はチャンピオンズリーグのトロフィーの管理係を務めていました。その日のレストランにトロフィーを置き、何も問題がないか確認する役割でした。 この逸話以上に、実のところ私は学ぶために、できる限りガリアーニ氏の後をついて回ろうとしていました。彼がフォルテ・デイ・マルミで休暇を過ごしていた頃、毎朝9時頃になると、彼は広場で新聞を読みながらコーヒーを飲んでいました。私の目標は、彼より先にその場所に着くことでした。そこで一日の始まりと電話のやり取りが始まるのです。 彼がどのように問題を処理しているのかを理解しようと努め、数日後にはその仕組みのいくつかを把握できるようになった。それはまさに「大学」のようなものであり、今もそうである。なぜなら、問題が生じるとすぐに彼を訪ねるからだ。彼と昼食や夕食を共にするたびに、的確な助言をくれるおかげで、まるで別人のように生まれ変わってその場を後にすることができるのだ」。