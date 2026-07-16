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Richarlison Tottenham 2025-26 goalGetty
Muhammad Zaki

翻訳者：

ユヴェントスがトッテナムの別のスター選手をターゲットに。リシャルリソンの移籍交渉が2500万ユーロで始まる見通し

移籍情報
リシャルリソン
ユヴェントス
トッテナム
セリエ A
プレミアリーグ

ユヴェントスは今夏、攻撃陣の強化へ向けトッテナム・ホットスパーのFWリシャルリソンに注目している。両クラブが複数候補について本格協議を進める中、このブラジル人FWは有力な選択肢として浮上した。

  • トリノとロンドンの間で協議が始まった

    ユヴェントスCEOジョヴァンニ・カルネヴァリとトッテナム監督ロベルト・デ・ゼルビの関係をきっかけに、大型移籍が動きそうだ。2人はサッスオーロ時代から親交があり、最近も頻繁に連絡を取っている。当初は他の候補が中心だったが、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、現在ではリシャルリソンが現実的な選択肢として浮上している。

    リシャルリソンは2027年6月で契約が切れるため、スパーズは8月の移籍市場で売却を検討。移籍金は2000万～2500万ユーロと見込まれている。



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  • Everton v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    注目すべき代替案と主要な対象

    昨季12得点をマークしたリシャルリソンに関心はあるが、ユヴェントスは彼を「プランB」と位置づけている。最優先はランダル・コロ・ムアニだ。元ユヴェントス、トッテナム所属で攻撃の軸となる彼だが、PSGが巨額移籍金を要求し交渉は難航している。

    カルネヴァリ氏は4000万ユーロを提示したが、PSGはイタリア復帰の条件としてさらに1000万ユーロを要求している。交渉が決裂した場合、リシャルリソンはアトレティコ・マドリードのアレクサンダー・ソルロートやモナコ／米国代表FWフォラリン・バログンと並んで代替候補の筆頭に上がる。前線どこでも使えるブラジル人FWの汎用性は、デ・ゼルビ監督率いるユヴェントスにとって魅力的だ。


  • 新たなナンバーワンをめぐる争い

    カルネヴァリとデ・ゼルビの話し合いでは、ググリエルモ・ヴィカリオの名前も頻繁に挙がった。このイタリア人GKは、トッテナムにマルティン・ドゥブラフカが加入したことでロンドンでの将来が不透明に。ユヴェントスは彼をセリエAに呼び戻すことに意欲を示しており、ヴィカリオは来シーズン、トリノでゴールマウスを守る国内最有力候補と見なされている。

    ただし、注目されているGKは彼だけではない。 現ワールドカップ王者のエミリアーノ・マルティネスも候補に挙がっているが、所属するアストン・ヴィラは交渉が難航している。ヴィラは1200万ユーロの移籍金を要求、一方ユヴェントスの提示額は約650万ユーロで、まだ開きがある。


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  • Spalletti Milan JuventusGetty Images

    コンティナッサでの戦術変更

    ユヴェントスはプレミアリーグで居場所を失い始めたスター選手たちを割安で獲得し、戦力強化を図ろうとしている。リシャルリソンへの関心はその好例だ。29歳のフォワードは、クラブがこれまで狙ってきた若手とはタイプが異なるが、高いワークレートと粘り強さはセリエAに最適とされている。

    現時点ではコロ・ムアニの獲得が最優先だが、数日以内に方向性が決まる。フランス人FWの復帰でも、トッテナム所属のブラジル人FWの格安加入でも、移籍市場が閉じる前に攻撃陣を補強するつもりだ。

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