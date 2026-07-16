ユヴェントスがトッテナムの別のスター選手をターゲットに。リシャルリソンの移籍交渉が2500万ユーロで始まる見通し

昨季12得点をマークしたリシャルリソンに関心はあるが、ユヴェントスは彼を「プランB」と位置づけている。最優先はランダル・コロ・ムアニだ。元ユヴェントス、トッテナム所属で攻撃の軸となる彼だが、PSGが巨額移籍金を要求し交渉は難航している。

カルネヴァリ氏は4000万ユーロを提示したが、PSGはイタリア復帰の条件としてさらに1000万ユーロを要求している。交渉が決裂した場合、リシャルリソンはアトレティコ・マドリードのアレクサンダー・ソルロートやモナコ／米国代表FWフォラリン・バログンと並んで代替候補の筆頭に上がる。前線どこでも使えるブラジル人FWの汎用性は、デ・ゼルビ監督率いるユヴェントスにとって魅力的だ。



