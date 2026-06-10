ソルロットの移籍交渉がユヴェントスとアトレティコ・マドリード間で続いている。2200万ユーロのオファーは拒否されたが、ユヴェントスは2500万ユーロに増額。それでもアトレティコは4000万ユーロの評価額を維持している。 双方の金額にはまだ隔たりがあるものの、ユヴェントスが再提示し、アトレティコが要求を下げれば合意の可能性はある。6月17日までの成立が濃厚だ。





1995年生まれのソルロートは、年俸400万ユーロで2029年まで、さらに2030年までの延長オプション付きでユヴェントスと合意している。トリノではスパレッティ監督も本人と電話で話し、移籍成立を確信している。 アトレティコは2024年にビジャレアルから3200万ユーロで獲得し、契約はあと2年残っている。この30歳は公式戦103試合で43得点を挙げている。



