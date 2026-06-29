ユヴェントスがジェフ・エカトール獲得へ。ジェノアにオファー、24時間以内に決まる可能性。

ユヴェントスは自信を示しているが、まだ合意には至っていない。交渉が成立すれば、ジェノアは「ネクスト・ジェン」の有望なオーストリア人左サイドバック、プツカを獲得できる。ジェノアはカバルも要求したが、元ヘラス・ヴェローナのコロンビア人選手からは現時点で承諾を得られていない。







