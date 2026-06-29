攻撃陣補強候補としてジェフ・エクハトルの名前が浮上。交渉は順調で、数時間以内に決まる見込み。 スカイ・スポーツによると、ユヴェントスはジェノアに2006年生まれのFWジェフ・エカトール（イタリアU-21代表）の獲得を打診。移籍金は1500万ユーロで最終調整中だ。ジェノアは資金繰りのため、昨季3得点を挙げたエースの放出もやむなしとの姿勢を示している。
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ユヴェントスがジェフ・エカトール獲得へ。ジェノアにオファー、24時間以内に決まる可能性。
カバル、ジェノア移籍を拒否 次世代の有望株に注目
ユヴェントスは自信を示しているが、まだ合意には至っていない。交渉が成立すれば、ジェノアは「ネクスト・ジェン」の有望なオーストリア人左サイドバック、プツカを獲得できる。ジェノアはカバルも要求したが、元ヘラス・ヴェローナのコロンビア人選手からは現時点で承諾を得られていない。
キーンは彼のアイドルだ
エカトールはウサイン・ボルトに憧れ、モイゼ・キーンを目標にする。2024年、ジェノアでU-18プロリーグ優勝（チームにはアズーリーニのアハノールとヴェントゥリーノもいた）。2025-26シーズンにはリーグ戦でパルマ、ローマ、ピサ、コッパ・イタリアでエンポリに得点。