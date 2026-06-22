ユヴェントスがザニオーロ獲得へ。アドジッチとカバルがウディネーゼへの交換要員。

ユヴェントスは状況を注視している。移籍金は約1500万ユーロと手頃で、トリノの新聞はアドジッチやカバルを交換要員とする可能性を報じている。1999年生まれのこの攻撃的MFには、欧州大会を見据えてイタリア人選手を求めるファブレガス率いるコモも興味を示している。





ザニオーロは攻撃的MF候補の一人で、「夢の選手」と呼ばれるブラヒム・ディアスも同ポジションの選択肢だ。ベルナルド・シルバの獲得が難航したため、ディアスはスパレッティ監督の最優先ターゲットとなっている。ただし、給与条件が整わなければウディネを去る見込みで、本人はセリエA残留を望んでいる。







