ユヴェントスがザニオーロ獲得へ。アドジッチとカバルがウディネーゼへの交換要員。

ウディネーゼで復活し、昨季5ゴール5アシストを記録したニコロ・ザニオーロが移籍市場の注目株だ。クラブはガラタサライから約500万ユーロで買い取ったばかりだが、年俸約60～70万ユーロの開きで契約延長交渉は停滞している。
『トゥットスポルト』によると、今週中に代理人とポッツォ家が最終交渉を行う予定で、決裂すれば移籍の可能性が開ける。
ウディネーゼで復活し、昨季5ゴール5アシストを記録したニコロ・ザニオーロが移籍市場の注目株だ。クラブはガラタサライから約500万ユーロで買い取ったばかりだが、年俸約60～70万ユーロの開きで契約延長交渉は停滞している。
『トゥットスポルト』によると、今週中に代理人とポッツォ家が最終交渉を行う予定で、決裂すれば移籍の可能性が開ける。
ユヴェントスは状況を注視している。移籍金は約1500万ユーロと手頃で、トリノの新聞はアドジッチやカバルを交換要員とする可能性を報じている。1999年生まれのこの攻撃的MFには、欧州大会を見据えてイタリア人選手を求めるファブレガス率いるコモも興味を示している。
ザニオーロは攻撃的MF候補の一人で、「夢の選手」と呼ばれるブラヒム・ディアスも同ポジションの選択肢だ。ベルナルド・シルバの獲得が難航したため、ディアスはスパレッティ監督の最優先ターゲットとなっている。ただし、給与条件が整わなければウディネを去る見込みで、本人はセリエA残留を望んでいる。