ユヴェントスがコロ・ムアニへのオファー額を引き上げ。次はパリ・サンジェルマンの出番。

ユヴェントスはランダル・コロ・ムアニ獲得へ再び動きを加速させ、合意に近づこうとしている。クラブはパリ・サンジェルマンに、当初の約3000万ユーロ＋ボーナスから上乗せする用意があると伝えた。
交渉は継続中で、最終判断はPSGが持つ。PSGは他クラブのオファーも検討しており、ユヴェントスもソルロスなど代替案を保持。だが、コロ・ムアニはトリノを第一希望とし、ユヴェントス加入を強く希望している。
ユヴェントスはランダル・コロ・ムアニ獲得へ再び動きを加速させ、合意に近づこうとしている。クラブはパリ・サンジェルマンに、当初の約3000万ユーロ＋ボーナスから上乗せする用意があると伝えた。
交渉は継続中で、最終判断はPSGが持つ。PSGは他クラブのオファーも検討しており、ユヴェントスもソルロスなど代替案を保持。だが、コロ・ムアニはトリノを第一希望とし、ユヴェントス加入を強く希望している。
ファブリツィオ・ロマーノによると、ユヴェントスとパリ・サンジェルマンの交渉は継続中だ。代理人たちは合意を目指し動いており、数日以内にユヴェントスが提示額を上げてフランスのクラブを納得させられるかが決まる見込みだ。ロマーノは自身のYouTubeチャンネルでこう説明している。「ランダル・コロ・ムアニを巡り、交渉は続いている。 ユヴェントスは直近数時間でPSGにオファー増額を示唆。当初の3000万ユーロ＋ボーナス超えを提示し、現在はPSGの判断待ち。交渉は依然として一進一退だ」。
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