ユヴェントスがコロ・ムアニへのオファー額を引き上げ。次はパリ・サンジェルマンの出番。

ユヴェントスはランダル・コロ・ムアニ獲得へ再び動きを加速させ、合意に近づこうとしている。クラブはパリ・サンジェルマンに、当初の約3000万ユーロ＋ボーナスから上乗せする用意があると伝えた。





交渉は継続中で、最終判断はPSGが持つ。PSGは他クラブのオファーも検討しており、ユヴェントスもソルロスなど代替案を保持。だが、コロ・ムアニはトリノを第一希望とし、ユヴェントス加入を強く希望している。



