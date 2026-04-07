ユヴェントスのゴールキーパー陣は現在再編が進んでおり、今夏には守護神の顔ぶれが変わる可能性がある。ペリンはより安定した出場機会を求めており、1月の時点で既に移籍を考えていた。ディ・グレゴリオはクラブ幹部やコーチ陣から注目されており、納得のいくオファーがあればトリノを去る可能性もある。 そのため、ユヴェントスは後任候補の探りを入れ始めている。候補リストにはリヴァプールのブラジル人GKアリソン・ベッカーの名前が挙がっている。これは、ローマ時代に彼を指導したルチアーノ・スパレッティ監督からの明確な要望だ（ウォルター・サバティーニの先見の明により、シュチェスニーの控えとして加入し、翌年にはディ・フランチェスコ監督の下で正GKの座を獲得した）。
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ユヴェントスがゴールキーパーとして注目するアリソンの年俸：給与、リヴァプールへの移籍金要求、そして怪我の経緯
リヴァプールへのアリソンの加入
アリソンのリヴァプールとの契約は2027年6月に満了する予定だ（リヴァプールは契約延長オプションを行使している）が、1992年生まれのこの選手は、同クラブとの契約満了より1年早く退団する可能性がある。 ユヴェントスの首脳陣は、監督の要望を受けて獲得に動く可能性がある。現在の年俸約800万ユーロという金額は決して手の届かない額ではない上、リヴァプールが提示する1500万～2000万ユーロという移籍金を引き下げるよう交渉するだろう。また、バレンシアからジョージア人のママルダシュヴィリが加入（移籍金3000万ユーロ）して以来、アリソンは定位置を確保できていないことも考慮されている。
アリソンの怪我
一方で、アリソンのコンディションについては慎重に見極める必要がある。今シーズンは度々筋肉系の怪我で離脱しており、現在はチャンピオンズリーグのガラタサライ戦で負った大腿二頭筋の負傷により戦線離脱中だ。この怪我のため、リヴァプールはリーグ戦のブライトン戦とFAカップのマンチェスター・シティ戦の直近2試合を欠場している。 合併症がなければ、復帰は4月末と見込まれており、これらがアリソンのリヴァプールでの最後の試合となる可能性もある。ユヴェントスは獲得に向けて動き出す準備ができている。