ユヴェントスのゴールキーパー陣は現在再編が進んでおり、今夏には守護神の顔ぶれが変わる可能性がある。ペリンはより安定した出場機会を求めており、1月の時点で既に移籍を考えていた。ディ・グレゴリオはクラブ幹部やコーチ陣から注目されており、納得のいくオファーがあればトリノを去る可能性もある。 そのため、ユヴェントスは後任候補の探りを入れ始めている。候補リストにはリヴァプールのブラジル人GKアリソン・ベッカーの名前が挙がっている。これは、ローマ時代に彼を指導したルチアーノ・スパレッティ監督からの明確な要望だ（ウォルター・サバティーニの先見の明により、シュチェスニーの控えとして加入し、翌年にはディ・フランチェスコ監督の下で正GKの座を獲得した）。