ユヴェントスがクラウディオ・キエッリーニの契約延長と権限拡大を正式発表。

ユヴェントスはクラウディオ・キエッリーニが「ネクスト・ジェン・エリア」責任者として2028年6月30日まで契約を延長し、担当範囲を拡大すると発表した。





今後はネクスト・ジェンだけでなくU-20と新設のU-18も担当し、若手育成の統合と成長をさらに推進する。





クラブは「彼の役割は、各段階の選手を支え、継続性、アイデンティティ、プロへの準備を促進する技術・組織体制を確立する上で極めて重要だ」と強調した。



