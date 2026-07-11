ユヴェントスがクラウディオ・キエッリーニの契約延長と権限拡大を正式発表。

ユヴェントスはクラウディオ・キエッリーニが「ネクスト・ジェン・エリア」責任者として2028年6月30日まで契約を延長し、担当範囲を拡大すると発表した。
今後はネクスト・ジェンだけでなくU-20と新設のU-18も担当し、若手育成の統合と成長をさらに推進する。
クラブは「彼の役割は、各段階の選手を支え、継続性、アイデンティティ、プロへの準備を促進する技術・組織体制を確立する上で極めて重要だ」と強調した。
ユヴェントスはクラウディオ・キエッリーニが「ネクスト・ジェン・エリア」責任者として2028年6月30日まで契約を延長し、担当範囲を拡大すると発表した。
今後はネクスト・ジェンだけでなくU-20と新設のU-18も担当し、若手育成の統合と成長をさらに推進する。
クラブは「彼の役割は、各段階の選手を支え、継続性、アイデンティティ、プロへの準備を促進する技術・組織体制を確立する上で極めて重要だ」と強調した。
ユヴェントスはユース部門について以下の通り発表した。マッシミリアーノ・スカリア氏はアカデミー責任者として2028年6月30日まで契約を更新し、U-17からU-7までを統括する。
その傍ら、ダヴィデ・ベロットも2028年6月30日まで任期を延長し、「U-13～U-7ユースマネージャー」として基礎部門の発展と最年少選手たちの成長を支えます。
この新体制は、専門性、継続性、ビジョンを重視し、ユース部門に確信を持って投資するクラブの意志を示している。
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