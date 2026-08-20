ユヴェントスがエメルソン・パルミエリ獲得へ。マルセイユと接触、ディ・グレゴリオはフランス行きの可能性もある

良好な関係を築いている両クラブは、すでにミケーレ・ディ・グレゴリオの案件に関連して、この件について話し合っている。トッテナムからグリエルモ・ヴィカーリオが加入した後、元ポルデノーネのGKは退団する見込みだ。 控えとして残ることを望んでおらず、海外でプレーするという考え、そしてヴェロドロームでのプレーに魅力を感じている。 このため、セリエAでの飛躍のきっかけをつかんだクラブであるモンツァ復帰の提案にはノーを突きつけた。2029年まで契約を残すディ・グレゴリオは、ユベントスで年俸200万ユーロを受け取っており、エメルソン・パルミエリとの期限付き移籍の交換は、このイタリア系ブラジル人選手がOMとの契約を更新した場合にのみ成立する可能性がある。現時点では一案にすぎないが、唯一の案ではない。ユベントスは、ライプツィヒのラウムやレアル・マドリーのカレーラといった他の候補も検討しており、後者はククレジャ加入によって第2候補となっている。