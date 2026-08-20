ユヴェントスはサイドバックの補強を検討している。最優先事項ではないものの、マッサーラとカルネヴァーリの考えは、左サイドの選択肢を増やすことにある。そこではカンビアーゾに加え、必要に応じて、ローマでの経験を経て加入した万能型DFチェリクもプレーできる。現時点で有力な名前や具体的に進んでいる交渉はない。今はコンタクトや調査、アイデアを重ねながら、どのルートが実現可能かを見極める時期だ。そのポジションに大きな投資を行うのは難しいだろう。1億ユーロを超える補強費を投じ、コロ・ムアニ、アライベゴヴィッチ、エクハトルをトリノに迎えた移籍市場の後だけに、低コストで計算でき、できれば複数ポジションをこなせる選手の獲得の方が現実的だ。
AFP
翻訳者：
ユヴェントスがエメルソン・パルミエリ獲得へ。マルセイユと接触、ディ・グレゴリオはフランス行きの可能性もある
エメルソン・パルミエリが浮上
そうした観点から注目されるのが、エメルソン・パルミエリだ。2021年にマンチーニ率いるイタリア代表で欧州王者に輝いた同選手は、現在マルセイユに所属している。32歳の経験豊富な選手で、実績と国際経験を備え、必要があれば左の3バックの一角でもプレーできる。マルセイユとは2027年まで契約を結んでおり、フランスのクラブ側には2028年まで契約を延長できるオプションもあるが、好条件のオファーがあれば退団を認められる見通しだ。マルセイユは資金を必要としており、現在年間総額約300万ユーロの給与負担を喜んで削減したい考えだ。
ディ・グレゴリオがマルセイユへ？
良好な関係を築いている両クラブは、すでにミケーレ・ディ・グレゴリオの案件に関連して、この件について話し合っている。トッテナムからグリエルモ・ヴィカーリオが加入した後、元ポルデノーネのGKは退団する見込みだ。 控えとして残ることを望んでおらず、海外でプレーするという考え、そしてヴェロドロームでのプレーに魅力を感じている。 このため、セリエAでの飛躍のきっかけをつかんだクラブであるモンツァ復帰の提案にはノーを突きつけた。2029年まで契約を残すディ・グレゴリオは、ユベントスで年俸200万ユーロを受け取っており、エメルソン・パルミエリとの期限付き移籍の交換は、このイタリア系ブラジル人選手がOMとの契約を更新した場合にのみ成立する可能性がある。現時点では一案にすぎないが、唯一の案ではない。ユベントスは、ライプツィヒのラウムやレアル・マドリーのカレーラといった他の候補も検討しており、後者はククレジャ加入によって第2候補となっている。
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