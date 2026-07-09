可能性はあるが、まだ具体的な進展はない。ユヴェントスとドゥシャン・ヴラホヴィッチは契約更新について再び話し合いを再開しており、今後数日中に合意に至る可能性がある。 過去1年は交渉しても合意に至らなかったが、今回は状況が異なり、背番号9がこのままビアンコネロのユニフォームを着続けるのは現実的な選択肢だ。 ユヴェントスはコロ・ムアニ獲得でPSGを説得できず、ヴラホヴィッチには経済面でもスポーツ面でも魅力的なオファーが届いていない。このまま残留が最善の解決策になる可能性もある。
翻訳者：
ユヴェントスがヴラホヴィッチに提示した新契約の経済的詳細：年俸はイルディズ並み。
イリディズへのオファー
ユヴェントスは身の丈を超えるつもりはない。イルディズとの契約延長で設定された上限を守る。これは金銭面とロッカールームのバランスに関わる問題だ。『トゥットスポルト』紙によると、ヴラホヴィッチがクラブに歩み寄るなら、カルネヴァリの提示する条件を受け入れる必要がある。 つまり、手取りで年間600万ユーロ強の2年契約を受け入れる必要がある。
手数料と新たな姿勢
手数料も課題だ。父ミロシュら代理人は要求を見直し、減額すべきだ。ユヴェントスは散財の時代は終わったと判断している。 「飲むか、去るか」――ヴラホヴィッチは行動でユヴェントスへの思いを証明すべきだ。口約束だけでは不十分。『トゥットスポルト』によると、以前コモッリとの交渉でイルディズやデビッドの契約に言及したのは良くなかった。今後は建設的な姿勢が求められる。
10日後に試合、ベシクタシュは待機中
ヴラホヴィッチは残留への意思を示唆。ユヴェントスは10日以内に本人と会談し、継続の可能性を判断する。欧州トップクラブへのオファーは全て不発。フィレンツェ時代を知るイタリアーノ監督のベシクタシュが唯一関心を示したが、トルコ移籍は現時点で優先度低い。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。