ユヴェントスがヴラホヴィッチに提示した新契約の経済的詳細：年俸はイルディズ並み。

可能性はあるが、まだ具体的な進展はない。ユヴェントスとドゥシャン・ヴラホヴィッチは契約更新について再び話し合いを再開しており、今後数日中に合意に至る可能性がある。 過去1年は交渉しても合意に至らなかったが、今回は状況が異なり、背番号9がこのままビアンコネロのユニフォームを着続けるのは現実的な選択肢だ。 ユヴェントスはコロ・ムアニ獲得でPSGを説得できず、ヴラホヴィッチには経済面でもスポーツ面でも魅力的なオファーが届いていない。このまま残留が最善の解決策になる可能性もある。