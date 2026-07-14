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Emi Martinez Aston Villa 2025-26Getty
Yosua Arya

翻訳者：

ユヴェントスがアルゼンチン人GKの獲得に動いている中、アストン・ヴィラのディレクターがエミ・マルティネスの移籍の真相を明かした。

移籍情報
エミリアーノ・マルティネス
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ
ユヴェントス
セリエ A

アストン・ヴィラは、エミリアーノ・マルティネスとユヴェントスとの噂を否定した。プロサッカー部門ディレクターのダミアン・ヴィダガニー氏は、アルゼンチン代表GKがウナイ・エメリ監督の戦術で中心であり、今夏退団するという報道はクラブの立場を反映していないと強調した。

  • ヴィラはマルティネスは売却対象ではないと主張

    ヴィラは、アルゼンチン人GKマルティネスがユヴェントスへ移籍するという噂を否定した。ヴィダガニー氏は「今夏放出するつもりはない」と強調。マルティネスはエメリ体制の中心であり、来季の「ヴィランズ」計画でも不可欠だと語った。

    ユヴェントスが新守護神を探しているという報道もあるが、ヴィラは応じるつもりはない。


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    ヴィダガニーがヴィラの立場を明らかにする

    ヴィダガニー氏は365Scoresの取材で、マルティネスのトリノ移籍報道を否定した。憶測が絶えないが、ビラの立場は変わっていないと強調した。

    「ディブの将来は安泰だ。今夏放出するつもりはない。彼の献身と経験はチームに不可欠で、来季のプロジェクトでも重要な戦力だ」と説明した。

    「ユヴェントス移籍報道はクラブの立場を反映していない。マルティネスは重要な選手であり、今後もチームメイトとともに活躍してくれると期待している」

  • ヴィラ、イタリアの報道を否定

    ヴィダガニー氏のコメントは、スカイ・イタリアが「マルティネスがユヴェントスと2029年までの3年契約で合意し、年俸減額も了承した」と報じた内容と矛盾する。ヴィラはセリエAクラブからの関心があるにもかかわらず、売却を検討していない。

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    ユヴェントスには別の選択肢が必要になるかもしれない。

    ヴィラが態度を明確にしたため、ユヴェントスは新たな正GKを探すなら別の候補を探す必要がある。ヴィラはマルティネスを新シーズンのプレミアリーグでエメリ監督の下に残し、経験豊富な戦力を維持する方針だ。

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