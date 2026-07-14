ユヴェントスがアルゼンチン人GKの獲得に動いている中、アストン・ヴィラのディレクターがエミ・マルティネスの移籍の真相を明かした。

ヴィダガニー氏は365Scoresの取材で、マルティネスのトリノ移籍報道を否定した。憶測が絶えないが、ビラの立場は変わっていないと強調した。

「ディブの将来は安泰だ。今夏放出するつもりはない。彼の献身と経験はチームに不可欠で、来季のプロジェクトでも重要な戦力だ」と説明した。

「ユヴェントス移籍報道はクラブの立場を反映していない。マルティネスは重要な選手であり、今後もチームメイトとともに活躍してくれると期待している」