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ユヴェントスがアルゼンチン人GKの獲得に動いている中、アストン・ヴィラのディレクターがエミ・マルティネスの移籍の真相を明かした。
ヴィラはマルティネスは売却対象ではないと主張
ヴィラは、アルゼンチン人GKマルティネスがユヴェントスへ移籍するという噂を否定した。ヴィダガニー氏は「今夏放出するつもりはない」と強調。マルティネスはエメリ体制の中心であり、来季の「ヴィランズ」計画でも不可欠だと語った。
ユヴェントスが新守護神を探しているという報道もあるが、ヴィラは応じるつもりはない。
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ヴィダガニーがヴィラの立場を明らかにする
ヴィダガニー氏は365Scoresの取材で、マルティネスのトリノ移籍報道を否定した。憶測が絶えないが、ビラの立場は変わっていないと強調した。
「ディブの将来は安泰だ。今夏放出するつもりはない。彼の献身と経験はチームに不可欠で、来季のプロジェクトでも重要な戦力だ」と説明した。
「ユヴェントス移籍報道はクラブの立場を反映していない。マルティネスは重要な選手であり、今後もチームメイトとともに活躍してくれると期待している」
ヴィラ、イタリアの報道を否定
ヴィダガニー氏のコメントは、スカイ・イタリアが「マルティネスがユヴェントスと2029年までの3年契約で合意し、年俸減額も了承した」と報じた内容と矛盾する。ヴィラはセリエAクラブからの関心があるにもかかわらず、売却を検討していない。
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ユヴェントスには別の選択肢が必要になるかもしれない。
ヴィラが態度を明確にしたため、ユヴェントスは新たな正GKを探すなら別の候補を探す必要がある。ヴィラはマルティネスを新シーズンのプレミアリーグでエメリ監督の下に残し、経験豊富な戦力を維持する方針だ。
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