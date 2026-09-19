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ライブ
Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントスからクレモネーゼへレンタル移籍している才能、リチーナは今日どのようなプレーを見せたのか

A. Licina
ユヴェントス
クレモネーゼ

シーズン開幕後に鮮烈なスタートを切ったこの才能は、今日は少しだけ小休止となった

シーズン序盤に主役級のスタートを切ったあと、アディン・リチナはヴィルトゥス・エンテッラ戦でやや精彩を欠くパフォーマンスに終わった。ユヴェントスからのレンタルで加入したクレモネーゼの若きドイツ人FWは、ファビオ・ペッキア監督によって先発起用されたものの、最後の局面で違いを生み出すことはできなかった。

  • リチナは58分までピッチに立ったが、その後ナスティと交代。決定的なきっかけを生み出すことも、グリジョロッシでの鮮烈なデビューを特徴づけたようなプレーを見せることもできなかった。エンテッラ戦は0-0で終了し、この試合でこのFWは攻撃の流れに入り込むのに苦しんだ。


    つまり、クレモネーゼでの最初の数試合と比べると一歩後退だった。1997年生まれのリチナは、実際に衝撃的なスタートを切っており、コッパ・イタリアのパルマ戦とセリエBのパドヴァ戦という最初の2試合で2ゴール1アシストを記録していた。チェゼーナ戦で好内容の90分を過ごした後、エンテッラ戦では1時間前後で交代となり、この日は持ち味の攻撃性能を発揮できなかった。

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