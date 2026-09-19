リチナは58分までピッチに立ったが、その後ナスティと交代。決定的なきっかけを生み出すことも、グリジョロッシでの鮮烈なデビューを特徴づけたようなプレーを見せることもできなかった。エンテッラ戦は0-0で終了し、この試合でこのFWは攻撃の流れに入り込むのに苦しんだ。





つまり、クレモネーゼでの最初の数試合と比べると一歩後退だった。1997年生まれのリチナは、実際に衝撃的なスタートを切っており、コッパ・イタリアのパルマ戦とセリエBのパドヴァ戦という最初の2試合で2ゴール1アシストを記録していた。チェゼーナ戦で好内容の90分を過ごした後、エンテッラ戦では1時間前後で交代となり、この日は持ち味の攻撃性能を発揮できなかった。