そして6月には、カルネヴァーリのメッセージは明確に見えた。その方針は、ジェノアからジェフ・エカトルを獲得した事実によっても裏づけられていた。つまり、イタリア人選手の比重をスカッド内で高めるというものだ。だが、その数カ月後には状況は完全に変わってしまった。実際、日曜夜にマペイ・スタジアムで行われるサッスオーロ戦で、ルチアーノ・スパレッティは先発に外国籍選手10人と、GKグリエルモ・ヴィカーリオただ1人のイタリア人というユヴェントスを送り出す可能性がある。





この逆転を決定づけた最大の要因は負傷だ。およそ6カ月の離脱となるマヌエル・ロカテッリの長期不在により、スパレッティは中盤におけるイタリア人の主軸を欠くことになった。これに加えて、アンドレア・カンビアーゾも依然として足首の問題を抱えている。さらにエカトルも少なくとも1カ月半は起用できない状況だ。