ジョヴァンニ・カルネヴァーリとフレデリック・マッサーラの就任、そしてルチアーノ・スパレッティの続投により、ユヴェントスにとって新たな「ゼロ年」が幕を開けた。クラブとチームにとっては、2020年からセリエA優勝から遠ざかる中での、またしてもの再生への試みとなる。この数時間、ユヴェントスが本拠地アリアンツ・スタジアムの15周年を祝う一方で、クラブ史におけるもう一つの「ゼロ年」である2011-12シーズン、アントニオ・コンテが初めて指揮を執ったシーズンとの比較を可能にするデータがある。それは9連覇の最初のスクデットを獲得したシーズンでもあった。その年、ユヴェントスは今季と同じように、ホーム初戦をパルマ戦で戦った（ミランとの1-1の前）。15年の時を経たこの2試合におけるユヴェントスの2つの先発メンバーを見てみよう。
翻訳者：
ユヴェントスからイタリア人が消えた。70％から20％へ、移籍市場での選択と負傷の間でプロジェクトは崩壊している
対決
ユヴェントス対パルマ 4-1 2011-12シーズン
ブッフォン、リヒトシュタイナー、バルザーリ、キエッリーニ、デ・チェッリェ；マルキージオ、ピルロ；ペペ（71分 クラシッチ）、マトリ（53分 ブチニッチ）、デル・ピエロ（68分 ビダル）、ジャッケリーニ。監督 コンテ
ユヴェントス対パルマ 2-0 2026-27シーズン
ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ（75分 ケリー）、チェリク；ロカテッリ、ドウグラス・ルイス；コンセイソン（75分 カンビアーゾ、86分 コープマイネルス）、ダビド（57分 ゴンサレス）、ボガ（57分 アラジベゴビッチ 6）；コロ・ムアニ。監督 スパレッティ
すぐに目を引くデータは、現在のチームと比べて2011-12シーズンのユヴェントスには明らかにより多くのチャンピオン級選手がいたことに加え、スパレッティのチームと比べたコンテのチームにおけるイタリア人選手の人数だ。2011-12シーズンのユヴェントスは14人中10人（71％）、2026-27シーズンのユヴェントスは15人中3人（20％）。
サッスオーロ戦でイタリア人は1人だけ？
そして6月には、カルネヴァーリのメッセージは明確に見えた。その方針は、ジェノアからジェフ・エカトルを獲得した事実によっても裏づけられていた。つまり、イタリア人選手の比重をスカッド内で高めるというものだ。だが、その数カ月後には状況は完全に変わってしまった。実際、日曜夜にマペイ・スタジアムで行われるサッスオーロ戦で、ルチアーノ・スパレッティは先発に外国籍選手10人と、GKグリエルモ・ヴィカーリオただ1人のイタリア人というユヴェントスを送り出す可能性がある。
この逆転を決定づけた最大の要因は負傷だ。およそ6カ月の離脱となるマヌエル・ロカテッリの長期不在により、スパレッティは中盤におけるイタリア人の主軸を欠くことになった。これに加えて、アンドレア・カンビアーゾも依然として足首の問題を抱えている。さらにエカトルも少なくとも1カ月半は起用できない状況だ。
移籍市場での選択
さらに移籍市場の動きによって、イタリア人選手の比率は一段と低下した。コンティナッサを去ったのはファビオ・ミレッティ、マッティア・ペリン、ミケーレ・ディ・グレゴリオで、この最後の1人はまさにヴィカーリオが後任となった。こうして残るのはフェデリコ・ガッティ、ダニエレ・ルガーニ、そしてNext Genの若手アウグスト・オウス、フィリッポ・パニュッコのみとなったが、よほどのサプライズがない限り、サッスオーロ戦で先発する者はいないとみられる。
これは歴史的にイタリア代表の最大の供給源だったクラブにとって、なおも重要なデータだ。そしてユヴェントスは、その“固まり”によってイタリア代表の成功に決定的な貢献をしてきた。外国人10人、イタリア人1人で先発した直近のユヴェントスは、2023年2月28日のトリノとのダービーで、その時に先発した唯一のイタリア人はニコロ・ファジョーリだった。異例の状況だ。ユヴェントスの歴史において、先発11人にイタリア人が1人も入らずに試合を始めたことは一度もない。
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