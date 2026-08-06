退団を前に、このウインガーはグート・ブラントルホフ・ホテルのトレーニング施設を最後に訪れた。フィットネステントでのセッションに向けて自転車で到着したものの、移籍に最終ゴーサインが出たことで、すぐに呼び戻された。立ち去る前には、クリストフ・バウムガルトナーやベンヤミン・ヘンリヒスを含むチームメートたちに、短いながらも心のこもった別れを告げた。この2人は、ここ12カ月での彼の急速な成長を間近で見てきた。

この移籍は、新たにライプツィヒの指揮官に就いたマルティン・デミチェリスにとって痛手となる。ブンデスリーガ年間最優秀新人の現受賞者を軸に戦術システムを築くことを望んでいたからだ。コートジボワール代表の彼は、クラブのUEFAチャンピオンズリーグ復帰を決定づけるうえで重要な役割を果たし、昨季リーグ戦33試合で12ゴール8アシストという見事な成績を残していた。