AFP
翻訳者：
ヤン・ディオマンデ、1億2500万ユーロでのレアル・マドリー移籍が間近に RBライプツィヒのスターがプレシーズンキャンプでチームメートに別れ告げる
レアル、記録破りの契約で目当ての選手を獲得
ディオマンデとマドリーを巡る長期化していた移籍騒動は、ついに決着に達した。『ビルト』によると、コートジボワールのスーパースターは木曜朝、オーストリア・ザールフェルデンで行われているRBライプツィヒのトレーニングキャンプを離れる姿が確認され、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍がいよいよ目前に迫っていることを示した。退団は、病気から回復して当初キャンプに到着してからわずか24時間後に起きたもので、最終交渉が急速に進んだことを浮き彫りにしている。ディオマンデは黒のメルセデス・ヴィトに乗ってその場を離れ、空港へ直行。スペイン行きの便に乗り、新たな章をスタートさせることになる。
ライプツィヒは、この至宝の売却によって1億2500万ユーロの保証額を受け取る見込みで、これはこの若手選手に対する投資として大きな利益を意味する。ただ、成果連動型のボーナスが含まれれば、このオペレーションの総額は最終的に1億4000万ユーロに達する可能性がある。
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ライプツィヒのトレーニングキャンプで感動的な別れ
退団を前に、このウインガーはグート・ブラントルホフ・ホテルのトレーニング施設を最後に訪れた。フィットネステントでのセッションに向けて自転車で到着したものの、移籍に最終ゴーサインが出たことで、すぐに呼び戻された。立ち去る前には、クリストフ・バウムガルトナーやベンヤミン・ヘンリヒスを含むチームメートたちに、短いながらも心のこもった別れを告げた。この2人は、ここ12カ月での彼の急速な成長を間近で見てきた。
この移籍は、新たにライプツィヒの指揮官に就いたマルティン・デミチェリスにとって痛手となる。ブンデスリーガ年間最優秀新人の現受賞者を軸に戦術システムを築くことを望んでいたからだ。コートジボワール代表の彼は、クラブのUEFAチャンピオンズリーグ復帰を決定づけるうえで重要な役割を果たし、昨季リーグ戦33試合で12ゴール8アシストという見事な成績を残していた。
マドリーでの長期的な将来に向けた条件で合意
ディオマンデはスペインの首都に到着後、新契約にサインする前に詳細なメディカルチェックを受けることになる。契約条件は2031年6月までとみられており、19歳の同選手は今後7シーズンにわたってクラブに所属することになる。
このコートジボワール代表の加入により、夏の見出しを賑わせてきた激しい憶測の時期に終止符が打たれる。ライプツィヒのスポーツディレクターであるマルセル・シェーファーは以前、このうわさを鎮めようとしていたものの、最終的には現欧州王者の資金力が抗い難いものとなった。
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レアル・マドリーにとっての新時代
ディオマンデの加入は、レアル・マドリーが2026-27シーズンに向けて明確な意思を示したものだ。残るプレシーズン期間では、ジョゼ・モウリーニョ監督にとって、ディオマンデをチームに融合させることが最優先事項となる。すでにマドリーの中盤に備わる創造性に、ディオマンデの爆発的なスピードをどう組み合わせるかが焦点だ。
一方のライプツィヒは、今回の売却で得た莫大な資金をどう再投資するかに焦点が移る。8月22日に控えるDFBポカール1回戦、アイントラハト・トリーアとのアウェーゲームを前に、デミチェリス監督はディオマンデの穴を早急に埋める方法を見つけなければならない。
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