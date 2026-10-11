世界サッカー界で最も象徴的な会場のひとつでピッチに立ったことは、決勝点を挙げたこの選手に明らかに大きな影響を与えた。ディオマンデは、現欧州王者の一員としてホームサポーターの前でプレーする誇りを強調した。スタジアムの雰囲気は、ビジャレアルが同点弾の気配を強めた後半の苦しい時間帯に、チームを前へ押し出す大きな要因となった。さらにこの勝利を印象的なものにしたのは、ビニシウス・ジュニオールが72分に退場となり、ホームチームが試合終盤を10人で1点のリードを守らなければならなかった点である。

欧州王者の本拠地でプレーした経験を振り返り、このFWは新たな環境を絶賛した。「ここでプレーするのはいつだって素晴らしい。世界で最も美しいスタジアムで、最も偉大なクラブだ。ここでプレーすると、いつも興奮する」と付け加えた。