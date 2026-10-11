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ヤン・ディオマンデ、待望のレアル・マドリー初ゴールでビジャレアル撃破 歓喜に沸く
ディオマンデにとってのブレークスルーの瞬間
ディオマンデは、ベルナベウでのビジャレアル戦の1-0勝利で際立つ活躍を見せた。緊張感の高まりと懲戒面でのドラマに彩られた一戦で、この若きウインガーは年齢を感じさせない落ち着きを示し、後半15分過ぎに決勝点を決めた。その働きにより、レアル・マドリーは試合終盤が混乱した展開となる中でも、ラ・リーガ首位争いに食らいついた。
ゴールそのものは、純粋なストライカーとしての本能を示すものだった。粘り強いビジャレアル守備陣を前にホームチームが崩し切れずにいた時間帯に生まれた得点であり、巧みなパスを受けたディオマンデは、クラブがなぜその将来性に投資したのかをまさに証明してみせた。彼は『Realmadrid TV』に対し、「うれしい。あの初ゴールをずっと待っていた。本当にうれしいし、自分にとってもチームにとっても良かった。あの場面では、トラップして、反転して、シュートを打つ以外に選択肢はなかったと思う」と語った。
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サンティアゴ・ベルナベウの魔法のような雰囲気
世界サッカー界で最も象徴的な会場のひとつでピッチに立ったことは、決勝点を挙げたこの選手に明らかに大きな影響を与えた。ディオマンデは、現欧州王者の一員としてホームサポーターの前でプレーする誇りを強調した。スタジアムの雰囲気は、ビジャレアルが同点弾の気配を強めた後半の苦しい時間帯に、チームを前へ押し出す大きな要因となった。さらにこの勝利を印象的なものにしたのは、ビニシウス・ジュニオールが72分に退場となり、ホームチームが試合終盤を10人で1点のリードを守らなければならなかった点である。
欧州王者の本拠地でプレーした経験を振り返り、このFWは新たな環境を絶賛した。「ここでプレーするのはいつだって素晴らしい。世界で最も美しいスタジアムで、最も偉大なクラブだ。ここでプレーすると、いつも興奮する」と付け加えた。
チャンピオンズリーグの夢をかなえる
国内での成功にとどまらず、ディオマンデはすでに欧州の舞台で待ち受ける挑戦を見据えている。クラブの歴史はヨーロピアンカップと切っても切り離せない関係にあり、コートジボワール代表の同選手は、その大会で輝いてきた数多くのレジェンドの長いリストに自らの名を加えることを熱望している。多くの若手選手にとって、白いユニフォームをまとい、あの有名なアンセムを耳にする機会は、プロキャリアの頂点を意味する。
世界最高峰のクラブ大会に対する興奮は、将来の目標を語る中でも明らかだった。「チャンピオンズリーグでプレーできることに本当に興奮している。すべての子どもにとっての夢だし、レアル・マドリーでその舞台に立てることに感謝している」と語った。
- AFP
モウリーニョ率いるチームにとって極めて重要な勝利
ジョゼ・モウリーニョ監督のチームにとって、この試合は決して簡単なものではなかった。先制点の前後には何度もピンチをしのぐ必要があった。ビジャレアルは危険な相手であることを示し、ティボー・クルトワが最高の働きを見せなければならない場面を何度も作り出した。この勝利で得た勝ち点3により、マドリーはタイトル獲得へ向けた勢いをしっかりと維持している。「いい試合だった。僕たちは常に勝利を目指してプレーしているし、今日はそれを実現した。勝ててうれしい」とディオマンデは締めくくった。
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