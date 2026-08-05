ライプツィヒにとって大きな追い風となった。ディオマンデがオーストリア・ザールフェルデンで行われているクラブのプレシーズンキャンプでトレーニングに復帰したためだ。19歳のウインガーは体調不良を訴えていたため、チームが夏の拠点へ移動した際には当初帯同していなかった。現在はその不調から完全に回復しており、コートジボワール代表の同選手は、新指揮官マルティン・デミチェリスの下で2026-27シーズンに向けた準備を始める態勢が整っている。

昨季のブンデスリーガ年間最優秀新人の復帰は、昨季の3位フィニッシュを土台にさらに前進を目指すライプツィヒにとって極めて重要な進展だ。ディオマンデはクラブのUEFAチャンピオンズリーグ復帰に大きく貢献し、リーグ戦33試合で12得点8アシストという見事な成績を残した。今回のキャンプ合流は、夏の移籍市場を通じてヨーロッパ中で見出しを飾ってきたこの選手が、通常の状態へ戻ったことを示している。







