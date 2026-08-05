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ヤン・ディオマンデ、レアル・マドリーへの「契約成立」報道の中でRBライプツィヒのトレーニングに復帰
ディオマンデ、オーストリアでのライプツィヒのキャンプに合流
ライプツィヒにとって大きな追い風となった。ディオマンデがオーストリア・ザールフェルデンで行われているクラブのプレシーズンキャンプでトレーニングに復帰したためだ。19歳のウインガーは体調不良を訴えていたため、チームが夏の拠点へ移動した際には当初帯同していなかった。現在はその不調から完全に回復しており、コートジボワール代表の同選手は、新指揮官マルティン・デミチェリスの下で2026-27シーズンに向けた準備を始める態勢が整っている。
昨季のブンデスリーガ年間最優秀新人の復帰は、昨季の3位フィニッシュを土台にさらに前進を目指すライプツィヒにとって極めて重要な進展だ。ディオマンデはクラブのUEFAチャンピオンズリーグ復帰に大きく貢献し、リーグ戦33試合で12得点8アシストという見事な成績を残した。今回のキャンプ合流は、夏の移籍市場を通じてヨーロッパ中で見出しを飾ってきたこの選手が、通常の状態へ戻ったことを示している。
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シェーファー、移籍の憶測を否定
ウインガーにサンティアゴ・ベルナベウへの高額移籍が取り沙汰される報道が増える中、スポーツディレクターのマルセル・シェーファーはクラブのトレーニング拠点から、この状況について直接言及した。シェーファーは、さまざまなメディアやソーシャルメディア上で騒がれているものの、選手の退団については何の合意にも至っていないことを強調した。
火曜日に報道陣に対応したシェーファーは、ここ最近の報道について率直に見解を示した。 「数日前、いわゆる移籍の専門家の1人か2人が、この取引は成立したと言っていた」とシェーファーは語った。「だが、それはまったく事実ではない。ヤンは我々と契約下にある。我々の選手だ」
飛躍のシーズンを土台に
ディオマンデをめぐる期待が大きいのは、この12カ月で急成長を遂げたことを考えれば当然だ。ブンデスリーガでの見事なゴール関与に加え、世界的にも評価を高めており、チームメートのレナルト・カールとともに2026年のゴールデンボーイ賞にノミネートされた。スピードでDFを抜き去り、冷静に決め切る能力によって、ドイツ1部で最も恐れられるアタッカーの一人となっている。デミチェリス監督の下でライプツィヒが新たな章に入る中、焦点はディオマンデのプレーをさらに磨き上げることになる。
ディオマンデをプレシーズンの全日程で起用できる重要性は、いくら強調してもしすぎることはない。スカッド編成と戦術面の準備が順調に進む中、オーストリアでの戦術練習にルーキー・オブ・ザ・シーズンが参加できることで、デミチェリス監督はこのウインガーの特有の能力を軸に攻撃の形を築くことができる。
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今後に控える重要な試合
ライプツィヒの2026-27シーズンにおける公式戦日程は急速に迫っており、気を散らしている余裕はほとんどない。クラブのシーズンは8月22日、DFBポカール1回戦でアイントラハト・トリーアとのアウェーゲームから正式に幕を開ける。この一戦は、デミチェリス監督が公式戦の場でどのようにチームを組み立てるつもりなのか、そしてディオマンデが病気から復帰してすぐに先発メンバーへ戻されるのかを初めて見極める機会となる。カップ戦の後は、1週間後にレッドブル・アレーナでボルシアMGを迎えるブンデスリーガ開幕戦を控えており、厳しさは大きく増していく。
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