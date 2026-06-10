ヤン・ディオマンデ、ジルベルト・モラ、そして2026年ワールドカップで注目の10選手

しかし、一部の選手にとっては、このワールドカップがキャリアを飛躍させる決定的な瞬間になるかもしれない。大会の歴史には、自国以外で無名だった選手が世界最大の舞台で輝き、帰国時には世界的なスターになる例が数多くある。

サルヴァトーレ・スキラッチやハメス・ロドリゲスなど、一夜にしてスターになった選手もいる。2022年にソフィアン・アムラバトが台頭すると予測できた者は少ない。

そこでGOALでは、北米大会で注目すべき無名に近い選手10人を厳選して紹介します。