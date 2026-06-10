ヤン・ディオマンデ、ジルベルト・モラ、そして2026年ワールドカップで注目の10選手

しかし、一部の選手にとっては、このワールドカップがキャリアを飛躍させる決定的な瞬間になるかもしれない。大会の歴史には、自国以外で無名だった選手が世界最大の舞台で輝き、帰国時には世界的なスターになる例が数多くある。
サルヴァトーレ・スキラッチやハメス・ロドリゲスなど、一夜にしてスターになった選手もいる。2022年にソフィアン・アムラバトが台頭すると予測できた者は少ない。
そこでGOALでは、北米大会で注目すべき無名に近い選手10人を厳選して紹介します。
しかし、一部の選手にとっては、このワールドカップがキャリアを飛躍させる決定的な瞬間になるかもしれない。大会の歴史には、自国以外で無名だった選手が世界最大の舞台で輝き、帰国時には世界的なスターになる例が数多くある。
サルヴァトーレ・スキラッチやハメス・ロドリゲスなど、一夜にしてスターになった選手もいる。2022年にソフィアン・アムラバトが台頭すると予測できた者は少ない。
そこでGOALでは、北米大会で注目すべき無名に近い選手10人を厳選して紹介します。
2014年以来のW杯復帰を果たしたアルジェリアは、リヤド・マフレズ、アフリカ予選得点王モハメド・アムーラ、アミン・グーリ、ウセム・アウアルなど、豪華攻撃陣を揃えて大会に臨む。
そんな「フェネックス」の先発を若いフォワードが奪うのは容易ではない。しかし、イブラヒム・マザは奮闘し、その座を狙っている。
昨夏2部ヘルタ・ベルリンから移籍したレバークーゼンで、ブンデスリーガデビューシーズンを5ゴール6アシストで終え、スタメンを奪った。
幼少期に「マザドナ」と呼ばれた彼は、俊敏な動きと鋭いパスでフロリアン・ヴィルツと比較される。マンチェスター・シティ、アーセナル、アトレティコ・マドリードが今夏の獲得に興味を示していると報じられている。
本人はW杯に集中しており、グループJ初戦のアルゼンチン戦では「アルジェリアがリオネル・メッシを倒す」と豪語している。
2022年にベテラン中心でベスト16に入ったオーストラリア代表は、今回、有望な若手が複数選ばれた。
ストライカーのモハメド・トゥーレはチャンピオンシップのノリッジ・シティで後半戦に得点を量産。10代のDFルーカス・ヘリントンはMLSコロラド・ラピッズでの活躍で代表スタメン入りが確実視され、欧州移籍も噂される。
最も注目されるのはFWネストリー・イランクンダだ。16歳でAリーグのアデレード・ユナイテッドで頭角を現し、2024年にバイエルン・ミュンヘンへ移籍した。
ドイツではトップチームで出場機会を得られなかったが、20歳の彼はワトフォードでのデビューシーズンでキャリアを再始動させた。セットプレーで威力を発揮する「ロケットのような左足」と尽きせぬ自信を備えたイランクンダは、北米大会でオーストラリア代表の「Xファクター」となるはずだ。
今回のワールドカップで10代の選手が全員先発するわけではない。だが、2014年以来の出場となるボスニア・ヘルツェゴビナにとって、ケリム・アラジュベゴヴィッチを信頼する以外の選択肢はない。
3月のウェールズ、イタリアとのプレーオフ2試合では途中出場ながら勝利に貢献。金曜の開催国カナダとの開幕戦では、セルゲイ・バルバレズ監督の先発起用が確実視されている。
ゆったりとした動きで両足を自在に使うウイングで、嗅覚を生かし昨季レッドブル・ザルツブルクで13得点をマーク。この活躍を受け、バイエル・レバークーゼンは保有する買い戻し条項を行使することを決めた。
とはいえ、来季もバイアレーナでプレーするとは限らない。U-20ワールドカップでさらに存在感を示せば、他クラブが注目するのは確実だ。
フランスサッカーのファンなら、パヴェル・スルツという名前をこの1年でよく耳にしたはずだ。リーグ・アンを毎週チェックしていない人にとっては、今回のワールドカップがチェコの若きスターを知る最初の機会になるかもしれない。
ヴィクトリア・プルゼニで2シーズン連続20得点を挙げた後、8月にリヨンへ移籍。今季は公式戦14得点7アシストをマークした。
本職は10番だが両翼や最前線でも起用され、プレミアリーグのクラブも注目している。チェコ代表は必ずしも注目のチームではないが、この25歳が相手陣地を脅かすはずだ。
プレミアリーグ7位でヨーロッパリーグ出場権を獲得したサンダーランドの躍進は、昇格組としては驚異的な成果だった。ただし、その原動力となったのは12ヶ月前にチャンピオンシップ4位だった既存戦力よりも、新たに加入した選手たちだとの見方もあった。
遠方の観戦者にはグラニット・シャカ、ノルディ・ムキエレ、ロビン・ロエフス、ブライアン・ブロッビーが注目された。だが多くのサポーターが最も変化をもたらしたと評価したのは、ノア・サディキだった。
ベルギー王者ユニオン・サン＝ジロワーズから加入した彼は、粘り強い守備と賢いボール運びで「ンゴロ・カンテ二世」と呼ばれた。その期待に応え、チームを牽引した。チャンピオンズリーグ出場チームが関心を示すとも報じられるが、クラブでの活躍をコンゴ民主共和国代表でも示せれば、さらに多くのクラブが注目するだろう。
1974年のザイール以来となる今回のワールドカップで、コンゴ民主共和国が北米で番狂わせを起こすには、中盤のサディキのエネルギーが不可欠だ。スローペースが予想される今大会で、21歳の彼は真のゲームチェンジャーとして際立つだろう。
ある選手が数週間以内に1億ユーロ（8600万ポンド／1億1500万ドル）で移籍するとしたら、もう「ブレイク」したと言えるのではないか？……
ヤン・ディオマンデをこのリストに入れるのは早計だと考える人もいるだろう。しかしトップチームでの出場は60試合に満たないため、ワールドカップが多くのファンにとって彼の存在を知る最初の機会になる可能性が高い。
RBライプツィヒでのデビューシーズンに12ゴール8アシストをマークし、ブンデスリーガ最優秀新人賞を獲得。レガネスから移籍した彼は、ほぼ無名から一躍注目株に。現在、リヴァプールとパリ・サンジェルマンが獲得競争をリードしている。
両翼をこなす彼は代表では左で先発し、右にはアマド・ディアロが入る見込み。それでも物足りないなら、ベンチから好相性のバズーマナ・トゥーレ（20）にも注目したい。ホッフェンハイムで存在感を示した彼は、今大会の注目株だ。
今大会最年少のジルベルト・モラは、メキシコ代表の将来を担うとして指名され、大きな期待を背負う。共催国として役割を終えた「エル・トリ」は移行期に入り、モラには今夏の活躍と今後数年のチーム牽引が期待されている。
まだ17歳ながら、ティフアナの中盤でプレーする彼は、ここ1年近くハビ・アギーレ監督のスタメンに定着している。2026年初頭に負傷で4か月離脱し、W杯出場が危ぶまれたが、すでに回復し、ストライカーのラウル・ヒメネスの背後で攻撃の要となる準備ができている。
多くの欧州強豪クラブがすでにモラの成長を注目しており、W杯で結果を残せば移籍競争はさらに加熱するだろう。
28年ぶりにW杯へ戻るノルウェーでは、初の大舞台に挑むアーリング・ハーランドに注目が集まる。アーセナルで優勝したキャプテン、マルティン・オデゴールや、大柄なアレクサンデル・ソルロスも目を引く。
だが、アントニオ・ヌサを見過ごすのは危険だ。16歳でスタベークデビューし「ノルウェーのネイマール」と呼ばれた彼は、クラブ・ブルッヘ、RBライプツィヒでも活躍した。
21歳の彼は過去2シーズンをドイツで過ごし、左サイドから切り込み右足で仕留めるスタイルでブンデスリーガ屈指のウインガーに成長した。
代表では2024年9月のデビュー戦で鮮やかな得点を挙げ、以来24試合で8ゴール9アシスト。今夏はハーランドへチャンスを供給する役目だが、彼自身が強烈なシュートを放っても驚けない。
別の世界線があったなら、ベン・ガノン＝ドークはすでにプレミアリーグのファンに知られ、「エジプトの王」モハメド・サラーの後継者としてアンフィールドでプレーしていたかもしれない。だが現実は厳しく、彼の短いキャリアは思うように進んでいない。
セルティック下部組織出身の彼は国境を越えリヴァプールへ加入すると、クロップ監督の下で途中出場を重ね、フィジカルを生かしたドリブルからウェイン・ルーニーに例えられた。しかし2023年12月の半月板損傷、さらにハムストリングの故障で過去2シーズンを棒に振った。
それでもボーンマスは昨夏2500万ポンド（3350万ドル）を支払い獲得。スコットランド代表14試合での活躍が示すとおり、チェリーズはまたも才能を手に入れた。
まだ21歳になっていない彼は、サイドバックを抜き去り、鋭いクロスを供給する姿が古風な選手を思わせる。もし怪我なくピッチに立ち続ければ、スティーブ・クラーク監督率いるスコットランド代表を史上初めてW杯決勝トーナメントへ導く“魔法”ををもたらすかもしれない。
フライブルクがヨーロッパリーグ決勝に進出した背景を知っているなら、クラブ初の欧州主要大会決勝進出に大きく貢献したヨハン・マンザンビの活躍も記憶に新しいはずだ。驚異的なスタミナと正確なパス選択を兼ね備えた彼は稀有な存在であり、欧州のビッグクラブも注目している。
クラブでの活躍をスイス代表での活躍が続けば、ビッグクラブの争奪戦は必至だ。20歳の彼はグラニット・シャカの理想的な相棒で、走りながらボールを奪い、シャカが中央でゲームを支配する時間を生む。
最終ラインでも脅威で、昨季フライブルクで7得点6アシスト、代表初12試合で3得点を記録。真のオールラウンダーとして、この夏、ムラト・ヤキン率いるスイスを牽引する鍵となる。