ボルシア・ドルトムント、パリ・サンジェルマン、リヴァプール、チェルシー、ウェストハム――昨夏、アンドリヤ・マクシモヴィッチ争奪戦は激しかった。 しかし、18歳の彼は1400万ユーロ超の移籍金でRBライプツィヒへ。意外な結末だった。
当時、スポーツディレクターのマルセル・シェーファーは「彼は同年代でトップクラスの才能を持ち、日々成長し、将来はチームの中心となる意欲がある。プロ1年目の成長を注視し、次のステップへ進む準備ができていると確信した」と語った。
ボルシア・ドルトムント、パリ・サンジェルマン、リヴァプール、チェルシー、ウェストハム――昨夏、アンドリヤ・マクシモヴィッチ争奪戦は激しかった。 しかし、18歳の彼は1400万ユーロ超の移籍金でRBライプツィヒへ。意外な結末だった。
当時、スポーツディレクターのマルセル・シェーファーは「彼は同年代でトップクラスの才能を持ち、日々成長し、将来はチームの中心となる意欲がある。プロ1年目の成長を注視し、次のステップへ進む準備ができていると確信した」と語った。
昨夏、多くのクラブがマクシモヴィッチの獲得に動いたのは偶然ではなかった。 レッドスター・ベオグラードでのプロ1年目の17歳は公式戦45試合で10得点10アシストを記録し、チャンピオンズリーグでも存在感を示した。
17歳188日でCL初出場から5試合連続先発し、現バイエルン監督ヴァンサン・コンパニの20年ぶり最年少記録を更新した。
卓越した運動量、ゲームセンス、パス、ドリブルで国内リーグのDFを翻弄した。外見がリオネル・メッシに似ていたため「メッシ」の愛称が付いた。 幼少期に同じ髪型をしていたため、姉が「ラ・プルガ」と呼んだのがきっかけだ。
「ブルズ」のユニフォームで迎えた初のフルシーズンも、マキシモヴィッチの実力はほとんど見られなかった。シーズン序盤は太ももの怪我でプレシーズンほぼ全休。その後、トレーニングを取り戻し、監督オレ・ヴェルナーの下で実戦復帰しても状況は好転しなかった。
初めてピッチに立ったのは第3節ホームの1.FCケルン戦での途中出場。その後、冬休みまでリーグ戦5試合に短時間出場し、DFBポカールでも2試合（2回戦20分弱、16強戦2分）に出場した。
しかし冬休み明け、出場機会はさらに減少。ヴェルナー監督は事実上、彼を起用しなくなった。 第20節以降、彼は5試合にしかメンバー入りせず、残る11試合では完全に起用されなかった。結果として公式戦10試合（いずれも23分以上出場なし）に出場したものの、合計出場時間は108分にとどまり、得点への関与は一度もなかった。シーズン前、双方ともこのような展開は想定していなかったはずだ。
それでもライプツィヒはまだ誰一人諦めていない。昨年末、ヴェルナー監督は「マクシモヴィッチには才能がある。出場時間を増やすにはフィジカルの向上が必要だ」と語った。
「彼は一歩ずつ目標に近づいている。取り組み方が非常に気に入っている。目標が明確で、改善点を正確に把握し、熱意と意欲を持って取り組んでいるからだ」とRBL監督は称賛した。 「彼は生まれつきピッチ上で他が見えないものを見抜く力があり、技術的にも大きな可能性を秘めている。次のステップを踏めば、並外れた選手になるだろう」
前シーズンの失敗を繰り返さないため、現在、19歳の選手をレンタル移籍させる案も浮上している。 Skyによると、ライプツィヒはマクシモヴィッチを1年間他クラブへ貸し出し、試合経験を積ませる案を検討している。最終判断は選手自身に委ねられているという。
マキシモヴィッチは今夏、環境を変えようと移籍先を探しているライプツィヒの選手の一人だ。ディオマンデやロムロのような大物に隠れがちだが、彼らは加入1年目でチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。一方で、マキシモヴィッチを含む数名は出場機会を得られず苦戦している。
昨年、ハーダー、バカヨコ、バンズジ、マキシモヴィッチの獲得に7200万ユーロを投じたが、いずれも確かな活躍を見せられなかった。レンタルや売却の噂もある。ただ18歳のセルビア人については、時間をかければクラブと選手双方にとって有意義な展開も期待できる。