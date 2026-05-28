「ブルズ」のユニフォームで迎えた初のフルシーズンも、マキシモヴィッチの実力はほとんど見られなかった。シーズン序盤は太ももの怪我でプレシーズンほぼ全休。その後、トレーニングを取り戻し、監督オレ・ヴェルナーの下で実戦復帰しても状況は好転しなかった。

初めてピッチに立ったのは第3節ホームの1.FCケルン戦での途中出場。その後、冬休みまでリーグ戦5試合に短時間出場し、DFBポカールでも2試合（2回戦20分弱、16強戦2分）に出場した。

しかし冬休み明け、出場機会はさらに減少。ヴェルナー監督は事実上、彼を起用しなくなった。 第20節以降、彼は5試合にしかメンバー入りせず、残る11試合では完全に起用されなかった。結果として公式戦10試合（いずれも23分以上出場なし）に出場したものの、合計出場時間は108分にとどまり、得点への関与は一度もなかった。シーズン前、双方ともこのような展開は想定していなかったはずだ。

それでもライプツィヒはまだ誰一人諦めていない。昨年末、ヴェルナー監督は「マクシモヴィッチには才能がある。出場時間を増やすにはフィジカルの向上が必要だ」と語った。

「彼は一歩ずつ目標に近づいている。取り組み方が非常に気に入っている。目標が明確で、改善点を正確に把握し、熱意と意欲を持って取り組んでいるからだ」とRBL監督は称賛した。 「彼は生まれつきピッチ上で他が見えないものを見抜く力があり、技術的にも大きな可能性を秘めている。次のステップを踏めば、並外れた選手になるだろう」

前シーズンの失敗を繰り返さないため、現在、19歳の選手をレンタル移籍させる案も浮上している。 Skyによると、ライプツィヒはマクシモヴィッチを1年間他クラブへ貸し出し、試合経験を積ませる案を検討している。最終判断は選手自身に委ねられているという。