その一方で、コートジボワール代表が最高峰の舞台で示した活躍により、RBライプツィヒの交渉力はさらに高まった。巨額の移籍金が要求されるのは確実で、リヴァプールにとっては大きな問題だ。

まず、リヴァプールは昨夏のように巨費を投じられる状況ではない。昨夏は新戦力に4億5000万ポンド（6億ドル）を費やしたが、大きな成果は得られなかった。 タイトルを逃した今季、問題はウイングだけではなかった。セントラルMF、右SB、CBも補強が必要だ。

そのため、移籍金の大部分を1人に使うのは難しい。パリ・サンジェルマンがディオマンデを獲得する可能性が高まる。それでも、将来性のあるスター候補を見送る余裕がリヴァプールにあるのかは疑問だ。