コートジボワール代表のエメルス・フェー監督も、ディオマンデの献身的な姿勢と人柄に魅了されている。
「彼は真のチームスピリットを持ち、誰とでも笑い合い、アドバイスを真剣に聞き、言われた通りにベストを尽くそうとする若者だ」と、元ナントのMFは先週末のエクアドル戦（1-0で勝利）後に語った。「ヤンのような選手と仕事をするのは簡単だ。彼は非常に才能があり、必要な資質をすべて備えている。」
フィラデルフィアでの試合では、彼の献身的なプレー、スピード、技術に感銘を受けた。19歳でのワールドカップデビュー戦でこれほど見事なパフォーマンスを示したことに、フェー監督も言葉を失った。
「これ以上、何と言えばいいだろうか？言葉では言い表せない」と『エレファンツ』の監督は認めた。 「彼は非常に才能があり、まだ若い。だから、さらに成長していくだろう」だからこそ、リヴァプールは一刻の猶予も許されないと感じているのだろう。PSGで出番に恵まれていないブラッドリー・バルコラなど、他にも候補はいるが、ディオマンデが最優先であることは明らかだ。今が正念場だ。
過去2シーズンでスペイン2部とブンデスリーガを経験し急成長したように、今後も伸びるとフェーは確信する。つまり、価値はさらに高まる。今週末のドイツ戦でまた好パフォーマンスを見せれば、移籍金は数百万単位で跳ね上がるだろう。
ディオマンデは敵にとって脅威であり、リヴァプールにとっては悩みの種だ。サラーの後継者を得るには、ライプツィヒが求める9桁の移籍金を払うしかない。