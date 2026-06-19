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Mark Doyle

翻訳者：

ヤン・ディオマンデは厄介者だ。リヴァプールはビクター・ムニョスを獲得済みで他の候補もいるが、コートジボワールの若きトリックスターを逃せるのか？

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ドイツ 対 コートジボワール

モハメド・サラーの退団でリヴァプールに穴が生まれた。その解決策として注目されるのがヤン・ディオマンデだ。しかしこの10代スターを獲得するのは難しい。日曜のフィラデルフィアで彼についていくのに苦戦したエクアドルDF陣のように、リヴァプールも苦戦するだろう。 それでも、W杯デビュー戦で示した鮮やかな活躍は、攻撃陣が苦戦したリヴァプールにとって朗報だった。クラブが彼に期待する理由を、その一戦が証明したからだ。

その一方で、コートジボワール代表が最高峰の舞台で示した活躍により、RBライプツィヒの交渉力はさらに高まった。巨額の移籍金が要求されるのは確実で、リヴァプールにとっては大きな問題だ。

まず、リヴァプールは昨夏のように巨費を投じられる状況ではない。昨夏は新戦力に4億5000万ポンド（6億ドル）を費やしたが、大きな成果は得られなかった。 タイトルを逃した今季、問題はウイングだけではなかった。セントラルMF、右SB、CBも補強が必要だ。

そのため、移籍金の大部分を1人に使うのは難しい。パリ・サンジェルマンがディオマンデを獲得する可能性が高まる。それでも、将来性のあるスター候補を見送る余裕がリヴァプールにあるのかは疑問だ。

  • luis-diaz(C)Getty Images

    ディアスの代役はいない

    リヴァプールは昨夏、ルイス・ディアスの後継を確保できなかった代償を痛感した。左WGではコディ・ガクポの活躍が期待され、リオ・ングモハもトップチームデビューの準備が整っていると見られていた。新加入のフロリアン・ヴィルツもサイドをこなせる。 

    一方、サラーはプレミアリーグ史上屈指の個人シーズンを終えたばかりで、彼の後継者を急ぐ必要はなかった。 

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    セメニョを獲得しては？

    ングモハは期待に応えた（むしろ抑えられていた）。一方、ガクポは同じ行動を繰り返して周囲を苛立たせた。サラーはスロット監督と不和に陥った。ヴィルツはどのポジションでも、特にプレミアリーグで戸惑っていた。

    その結果、2024-25シーズンに86得点を挙げ優勝したチームは、昨季わずか63得点にとどまった。多くのリヴァプールファンは疑問に思った。なぜクラブは1月にアントワーヌ・セメニョの獲得を試みず、むしろ6400万ポンドでマンチェスター・シティに放出したのか。 

    実際、昨夏に獲得できていたはずであり、獲得すべきだった。彼がいたら、フォワードライン全体で貴重なバックアップになっただろう。代わりにスロット監督は信頼薄いフェデリコ・キエーザを起用し、劣勢の試合を挽回しようとした。それは開幕戦で一度だけ成功し、以降二度とできなかった。

  • まずはムニョス、次はディオマンデか？

    イラオラ監督はキエーザの多才さと献身性を評価しているが、今夏サラーに続きアンフィールドを去る可能性が高い。リヴァプールが左右や中央でもプレーできる快速右ウイングのビクトル・ムニョスを獲得したことで、その可能性はさらに高まった。

    この予想外の補強（少なくともオサスナ戦まで伏せられていた）に、ファンは「ディオマンデ獲得への影響は？」と疑問を投げかけた。 しかし木曜夜デビッド・オーンスタインによるとリヴァプールはライプツィヒに1億ユーロを提示しディオマンデ獲得を正式に打診した。これにより、ムニョスはディオマンデの代替ではなく、補強として獲得されたことが明確になった。

    しかし、このオファーはすでに拒否されたと報じられ、ライプツィヒはディオマンデをもう1シーズン残留させる方針だ。噂では、仮に放出しても移籍金は1億2000万ユーロ超になるという。

    しかし、トップリーグで好調なシーズンを1度過ごしただけで、彼にそれだけの価値があるのだろうか。

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUNDAFP

    新たなデンベレか？

    若手に巨額を払うのはリスクだ。10代ではトップでプレーできない選手もいる。ウスマン・デンベレが好例だ。

    ディオマンデ同様、ブンデスリーガでブレイクした彼は世界屈指の両利きウインガーに急成長した。しかし、デンベレ本人も認めるように、バルセロナでの6年間はほとんどが無駄に終わり、PSGでルイス・エンリケの指導を受けて初めて最高レベルで何が必要かを悟った。

    とはいえ、同年代のデンベレほどディオマンデが未熟だという兆候はほとんどない。


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-LEIPZIGAFP

    失敗から学ぶ

    ライプツィヒ加入直後、ディオマンデは時間厳守で問題視された。昨年10月のドルトムント戦では遅刻により出場機会を逃し、「今でも自分に腹が立つ」と語っている。

    「そのミスはすぐに監督とチームメイトに謝罪した」と彼は最近明かした。「どの選手もスケジュール表を受け取っているのだから、時間通りにいるようにしなければならない」

    オレ・ヴェルナー監督はその後、ディオマンデに不満はなく、むしろチームのために献身的に働く姿勢を評価している（デンベレが同じ姿勢を示し始めたのは20代半ばだった）。

    「彼はトリックを使わず、ダイナミズムだけで相手を抜き去る。だが、私がより評価するのは、カウンタープレスに非常に長けている点だ」と、2025-26シーズンにブンデスリーガで12ゴール8アシストを記録した選手についてドイツ人監督は語った。「それは姿勢の問題であり、彼はそれを示している」

  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    これからもっと良くなる

    コートジボワール代表のエメルス・フェー監督も、ディオマンデの献身的な姿勢と人柄に魅了されている。

    「彼は真のチームスピリットを持ち、誰とでも笑い合い、アドバイスを真剣に聞き、言われた通りにベストを尽くそうとする若者だ」と、元ナントのMFは先週末のエクアドル戦（1-0で勝利）後に語った。「ヤンのような選手と仕事をするのは簡単だ。彼は非常に才能があり、必要な資質をすべて備えている。」

    フィラデルフィアでの試合では、彼の献身的なプレー、スピード、技術に感銘を受けた。19歳でのワールドカップデビュー戦でこれほど見事なパフォーマンスを示したことに、フェー監督も言葉を失った。

    「これ以上、何と言えばいいだろうか？言葉では言い表せない」と『エレファンツ』の監督は認めた。 「彼は非常に才能があり、まだ若い。だから、さらに成長していくだろう」だからこそ、リヴァプールは一刻の猶予も許されないと感じているのだろう。PSGで出番に恵まれていないブラッドリー・バルコラなど、他にも候補はいるが、ディオマンデが最優先であることは明らかだ。今が正念場だ。

    過去2シーズンでスペイン2部とブンデスリーガを経験し急成長したように、今後も伸びるとフェーは確信する。つまり、価値はさらに高まる。今週末のドイツ戦でまた好パフォーマンスを見せれば、移籍金は数百万単位で跳ね上がるだろう。

    ディオマンデは敵にとって脅威であり、リヴァプールにとっては悩みの種だ。サラーの後継者を得るには、ライプツィヒが求める9桁の移籍金を払うしかない。

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