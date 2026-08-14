モレイラの獲得追求は、チェルシーのBlueCo系列クラブに対して計画されている“ダブル獲り”の半分にすぎない。ライプツィヒは現在、スタッド・ドゥ・ラ・メノで成長を続ける高評価の有望株、エル・ムラベトの獲得にも大きく前進している。

この2つの案件は、ライプツィヒの今夏補強戦略における大きな前進を意味する。まず選手本人の合意を取り付けたことで、レッドブル支援のクラブはストラスブールに交渉の圧力をかけている。フランスのクラブは育成重視の方針により、欧州の強豪にとってたびたび有望株の獲得先となってきたが、重要な有望株2人を同時に失うことになれば、選手層の厚さが厳しく試されることになる。



