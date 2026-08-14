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翻訳者：
ヤン・ディオマンデの後継者か。RBライプツィヒ、レアル・マドリーの若手スターに代わる存在として元チェルシーのウインガーと合意 reached
ライプツィヒ、ディオマンデの後釜を特定
ディオマンデがレアル・マドリーへの衝撃的な移籍を正式に完了したことを受け、RBライプツィヒは次世代の才能の発掘に素早く動いた。優秀な若手を見いだし、育成する力で知られるドイツのクラブは、コートジボワール代表が残した穴を埋めるべく、フランス1部リーグに目を向けている。
ディオマンデの後釜として最優先ターゲットに浮上しているのが、元チェルシーのウインガー、モレイラだ。スタンフォード・ブリッジでの短い在籍期間を経てストラスブールに加入したベルギー代表は、この移籍にゴーサインを出したという。『Foot Mercatoフット・メルカート』が報じている。
- PRESSE SPORTS
ストラスブールからのダブル獲得
モレイラの獲得追求は、チェルシーのBlueCo系列クラブに対して計画されている“ダブル獲り”の半分にすぎない。ライプツィヒは現在、スタッド・ドゥ・ラ・メノで成長を続ける高評価の有望株、エル・ムラベトの獲得にも大きく前進している。
この2つの案件は、ライプツィヒの今夏補強戦略における大きな前進を意味する。まず選手本人の合意を取り付けたことで、レッドブル支援のクラブはストラスブールに交渉の圧力をかけている。フランスのクラブは育成重視の方針により、欧州の強豪にとってたびたび有望株の獲得先となってきたが、重要な有望株2人を同時に失うことになれば、選手層の厚さが厳しく試されることになる。
交渉は重大局面に入る
選手本人たちは移籍に前向きなものの、RBライプツィヒはなお、ストラスブールに保有戦力の放出を納得させなければならない。リーグ・アンのクラブは強気の交渉に出るとみられており、ライプツィヒが最近ディオマンデの売却によって多額の収入を得たことも十分に把握している。
今後は両クラブ首脳陣による交渉が焦点となる見通しで、ライプツィヒはプレシーズンへの移行を円滑に進めるため、両選手を早期にチームへ組み込みたい考えだ。ただ、ストラスブールは今夏すでに大きなスカッド変更を経験しており、とりわけ クラブキャプテンのエマニュエル・エメガ と、多才なMF バレンティン・バルコのチェルシー移籍 が決まっている。こうした主力の退団がすでに確定しているだけに、フランスのクラブはさらなる2選手同時流出を認める前に、高額の固定移籍金と好条件のボーナスを間違いなく求めることになる。
- AFP
ライプツィヒの実証済みの補強モデル
モレイラとエル・ムーラベトの獲得は、高い再販価値と非常に大きな成長余地を持つ選手を獲得するというRBライプツィヒの哲学に完璧に合致している。同クラブは、リーグ・アンのタレントが飛躍するための場を提供し、その後に天文学的な利益で売却することによって、現代の成功を築いてきた。ディオマンデのベルナベウへの記録破りの移籍は、この成功したビジネスサイクルが機能していることを示す最新の例にすぎない。
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