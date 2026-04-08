ヤン・ディオマンデではない。リヴァプールはモハメド・サラーの代役として、ブンデスリーガの安価な新星を狙っている。

リヴァプールのスカウトは3月末、リヴァプール市内ライバルのエヴァートンスタジアムで行われたスコットランド代表戦（1-0）で、コートジボワール代表として出場したトゥーレを視察した。20歳のトゥーレは突破力とフィジカルで強い印象を残した。

彼の最大の武器は卓越したスピードで、リヴァプールはすでに現地でその実力を何度も確認している。ドイツ『Sport Bild』によると、リヴァプールのスカウトは現在もほぼ毎週試合を観戦し、トゥーレを精査しているという。

2025年2月にハンマルビーIF（スウェーデン）からホッフェンハイムへ加入したトゥーレは、今季ブンデスリーガの注目株だ。 今季は公式戦26試合で11アシスト2得点をマーク。契約は2029年までで、今夏移籍なら移籍金は約4000万ユーロと報じられている。