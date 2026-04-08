『Sport Bild』によると、今夏退団するモハメド・サラーの後継候補として、イングランド王者チームがトゥーレに注目している。
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ヤン・ディオマンデではない。リヴァプールはモハメド・サラーの代役として、ブンデスリーガの安価な新星を狙っている。
リヴァプールのスカウトは3月末、リヴァプール市内ライバルのエヴァートンスタジアムで行われたスコットランド代表戦（1-0）で、コートジボワール代表として出場したトゥーレを視察した。20歳のトゥーレは突破力とフィジカルで強い印象を残した。
彼の最大の武器は卓越したスピードで、リヴァプールはすでに現地でその実力を何度も確認している。ドイツ『Sport Bild』によると、リヴァプールのスカウトは現在もほぼ毎週試合を観戦し、トゥーレを精査しているという。
2025年2月にハンマルビーIF（スウェーデン）からホッフェンハイムへ加入したトゥーレは、今季ブンデスリーガの注目株だ。 今季は公式戦26試合で11アシスト2得点をマーク。契約は2029年までで、今夏移籍なら移籍金は約4000万ユーロと報じられている。
- Getty Images Sport
バズーマナ・トゥーレは、ヤン・ディオマンデよりリヴァプールにとってずっと安価だ。
そうなれば、トゥーレの移籍金は、RBライプツィヒの同郷選手ヤン・ディオマンデよりずっと安く済む。 19歳の彼はアンフィールド・ロードへの移籍を公に夢見ており、リバプールも興味を示している。しかし、ライプツィヒはコートジボワール対スコットランドの親善試合を肩の怪我で欠場したディオマンデについて、1億ユーロ前後のオファーがなければ売却に応じない見込みだ。
さらにトゥーレは左利きで、右サイドからスピードを生かし中央へ切り込み得点を狙えるため、サラーの後継者としてより適している。 ホッフェンハイムが夏に売却に前向きになるかは、チャンピオンズリーグ出場権の有無次第だ。現在5位で出場権を得られなければ、トゥーレやFWアスラニなどの主力を好条件で放出すべきと判断するだろう。
今夏のW杯ではドイツ、エクアドル、キュラソーと同組で、代表としてさらに評価を高めるチャンスがある。 数週間前にはバイエルン・ミュンヘンとの噂もあり、アーセナルやマンチェスター・ユナイテッドも関心を示す。代表戦は5試合2得点。アフリカネイションズカップでは3試合途中出場し2得点を挙げた。
モハメド・サラーは夏にリヴァプールを退団する。
一方リヴァプールでは3月末、夏にサラーの後継者が必要になると判明していた。33歳のエジプト人選手は先日「残念ながらその日が来ました。これが別れの第一歩です。シーズン後にリヴァプールを去ります」と語った。
昨年4月には2027年までの契約延長に合意したが、今季中に生じた不和が解消しても、結局は1年早くチームを去る。
後継候補にはバイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリゼが挙げられ、スティーヴン・ジェラードも推している。リヴァプールは2億ユーロの移籍金を用意しているとされるが、スポーツディレクターのマックス・エベルルは放出を否定している。
- AFP
バズーマナ・トゥーレ：コートジボワール代表としての国際試合出場歴
日付
コンテスト
試合
出場時間
2025年10月10日
W杯予選
セーシェル対コートジボワール 0-7（1アシスト）
89分
2025年12月31日
アフリカネイションズカップ
コートジボワール対ガボン 3-2（1ゴール）
22分
2026年1月6日
アフリカネイションズカップ
コートジボワール 3-0 ブルキナファソ（1ゴール）
15分
2026年1月10日
アフリカネイションズカップ
コートジボワール対エジプト 2-3
1分
2026年3月31日
親善試合
スコットランド対コートジボワール 0-1
90分