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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

ヤン・ディオマンデが移籍の最終判断を下した。レアル・マドリードがアーセナル、リヴァプールに続き、移籍金1億ポンドのRBライプツィヒのスター争奪戦に参加した。

移籍情報
ヤン・ディオマンデ
RBライプツィヒ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
アーセナル
プレミアリーグ
ブンデスリーガ
リヴァプール

RBライプツィヒのウインガー、ヤン・ディオマンデは、レアル・マドリード、PSG、アーセナル、リヴァプールが興味を示す中、移籍への意向を明らかにした。市場価値は1億ポンドとされ、ドイツでの活躍と2026年W杯での活躍が評価されている。クラブは「売却対象ではない」と表明しているが、本人は今夏の移籍に強い意欲を示している。

  • ディオマンデ、夏の退団を示唆

    PSG、リヴァプール、アーセナル、レアル・マドリードが争奪する中、ライプツィヒのウインガー、ディオマンデが次の移籍先を決定したと報じられている。 『The Athletic』によると、レアル・マドリードはブンデスリーガで12ゴール8アシストを記録し、コートジボワール代表を2026年W杯ベスト32に導いた評価額1億ポンドのウイング獲得へライプツィヒと直接交渉を開始。スポーツディレクターのマルセル・シェーファー氏は残留を強調するが、本人は今夏の移籍に期待している。


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  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    ウィンガーが移籍への考えを示した

    ワールドカップ期間中、欧州の強豪クラブが関心を寄せていると報じられたコートジボワールの若手スターは、代理人に交渉を一任しつつも、ライプツィヒを離れる意向を明かした。

    彼は記者団にこう語った。「まず、私は代表として母国のためにプレーし、歴史を刻みたい。インスタグラムもTikTokもやめたので、噂は見ていない。移籍についてはエージェントに任せており、私はW杯に集中している」 TikTokもやっていないので、何も見られません。でも、もちろん移籍するつもりです。エージェントがいるので、残りのことは彼に任せます。ただ、私にとって今最も重要なのは、母国代表としてワールドカップに集中することです」

    なお、幼少期から応援してきたクラブについて、ディオマンデは以前フランスのメディアにこう語っていた。「パリ・サンジェルマンは幼い頃から愛してきたチームです。父もPSGのサポーターだったと思います。サッカーファンとして、このチームを尊敬しています。」

  • モウリーニョが移籍争いに参戦

    TEAMtalkによると、ディオマンデはPSG移籍を希望しているが、PSGがライプツィヒと移籍金で合意できなければレアル・マドリード加入も検討している。新監督モウリーニョ率いるレアル・マドリードがチーム再編のため獲得に動き、争奪戦は激化。アーセナルもロジャース獲得失敗を受け参入した。

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  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    ライプツィヒが高額な移籍金を要求

    ディオマンデはワールドカップ後の休暇を終え、ライプツィヒのプレシーズントレーニングに復帰した。PSGはレアル・マドリードやプレミアリーグ2クラブに先被されないよう、早期に正式オファーを出す見込みだ。ライプツィヒは評価額に満たないオファーには応じず、この戦力を手放すつもりはないと強硬な姿勢を示している。