ヤン・ディオマンデが移籍の最終判断を下した。レアル・マドリードがアーセナル、リヴァプールに続き、移籍金1億ポンドのRBライプツィヒのスター争奪戦に参加した。

ワールドカップ期間中、欧州の強豪クラブが関心を寄せていると報じられたコートジボワールの若手スターは、代理人に交渉を一任しつつも、ライプツィヒを離れる意向を明かした。

彼は記者団にこう語った。「まず、私は代表として母国のためにプレーし、歴史を刻みたい。インスタグラムもTikTokもやめたので、噂は見ていない。移籍についてはエージェントに任せており、私はW杯に集中している」 TikTokもやっていないので、何も見られません。でも、もちろん移籍するつもりです。エージェントがいるので、残りのことは彼に任せます。ただ、私にとって今最も重要なのは、母国代表としてワールドカップに集中することです」

なお、幼少期から応援してきたクラブについて、ディオマンデは以前フランスのメディアにこう語っていた。「パリ・サンジェルマンは幼い頃から愛してきたチームです。父もPSGのサポーターだったと思います。サッカーファンとして、このチームを尊敬しています。」