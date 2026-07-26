マンチェスター・シティがようやく動き始めたのに対し、レアル・マドリードとパリ・サンジェルマンはすでに選手本人と合意している。報道によると、ディオマンデはレアルと2031年までの契約で口頭合意済みで、PSGとも同様の取り決めをしている。

レアル・マドリードはすでに9000万ユーロ＋出来高1000万ユーロの大型オファーを提示したが、ドイツのクラブに拒否された。リヴァプールも市場開始直後にオファーを提出、これも却下された。PSGは選手と合意しているものの、まだ正式オファーを出さず様子見だ。報道によると、土曜に新たな接触があり、マドリードは契約成立へ動きを加速させている。