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ヤン・ディオマンデがレアル・マドリードとPSGと合意済みとの報道があるが、マンチェスター・シティはRBライプツィヒから彼を引き抜くため再び動き出した。
同市は、大規模な口頭でのオファーでその意向を示した。
スカイ・スポーツによると、プレミアリーグの強豪クラブは、約1億ユーロ（8500万ポンド／1億1400万ドル）の移籍パッケージを提示する用意があると口頭で伝えた。これは19歳の選手に対するシティの初の正式な動きで、同選手はブンデスリーガと国際舞台での活躍で注目の若手となっている。
ただし、シティからレッドブル・アリーナにはまだ正式オファーが届いておらず、選手側とも個人条件で合意していない。シティのスカウトチームは、他クラブの積極姿勢を踏まえて対応を検討中で、状況は流動的だ。
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レアル・マドリードとPSGが口頭合意に達した
マンチェスター・シティがようやく動き始めたのに対し、レアル・マドリードとパリ・サンジェルマンはすでに選手本人と合意している。報道によると、ディオマンデはレアルと2031年までの契約で口頭合意済みで、PSGとも同様の取り決めをしている。
レアル・マドリードはすでに9000万ユーロ＋出来高1000万ユーロの大型オファーを提示したが、ドイツのクラブに拒否された。リヴァプールも市場開始直後にオファーを提出、これも却下された。PSGは選手と合意しているものの、まだ正式オファーを出さず様子見だ。報道によると、土曜に新たな接触があり、マドリードは契約成立へ動きを加速させている。
ライプツィヒは評価額で妥協しない。
ライプツィヒは2030年まで契約があるディオマンデの登録権を持ち、有利な立場にある。加入1年目で急成長を遂げた彼から最大価値を得るため、クラブは固く決意している。 レッドブル首脳陣の姿勢は明確だ。ディオマンデが今夏退団する場合、移籍金は1億ユーロを大幅に上回らなければならない。それ以下の金額では、彼のプロフィールと長期的な潜在能力に見合うとはみなされない。
スポーツディレクターのマルセル・シェーファーは、ワールドカップ期間中に『ビルト』の取材で「我々の明確な意向は、ヤン・ディオマンデが来年もRBライプツィヒでプレーすることだ。その方針は揺らがない」と強調した。
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選手は退団の可能性が高いと認めた
クラブ首脳が忍耐と継続を強調する一方、選手本人は異なる見解を示した。コートジボワール代表としてW杯に出場した攻撃の要は、欧州の強豪で挑戦したいと明言。ディオマンデの発言からは、移籍がクラブの意向に関係なく迫っていることがうかがえる。彼は記者団に語った。「僕は移籍するつもりだ。 僕にはエージェントがいる。残りのことは彼がやってくれるだろう」
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