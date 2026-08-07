コモはこの夏絶好調で、またしても見事な補強を成功させた。 ヤン・コウトがボルシア・ドルトムントから加入し、水曜夜に発表された。

トレヴォ・チャロバー のチェルシーからの移籍も成立しているが、こちらはまだ正式発表を待っている状況だ。そして今回、コモはさらに新たな補強をまとめ上げた。

「コモ1907は、とコモのクラブ公式サイトは伝えている。「ブラジル代表の右SBヤン・コウトを、2026-27シーズンに向けてボルシア・ドルトムントから期限付き移籍で獲得したことを喜んで発表する」





「ヤンは勇敢で技術力の高い選手だ。とセスク・ファブレガスは語った。「右サイドで複数の選択肢を与えてくれる。前へ出ることを好み、豊富な運動量があり、我々のプレースタイルにも非常によく合っている。まだ若いが、すでに重要な経験を積んでおり、ここでさらに成長できると信じている」

「ここに来ることができてとてもうれしい。とヤン・コウトは最初のコメントで述べた。「チームのプレースタイルや哲学が本当に気に入っているし、チームがさらに向上する助けになりたいと思っている。これは自分のキャリアにとって重要な一歩だと考えているし、始動が待ちきれない」



