33歳のこのGKは、12年間ディエゴ・シメオネ監督の下でチームの要として活躍してきた。 2014年夏、ベンフィカから1600万ユーロで移籍した彼は、当時ラ・リーガ史上最高移籍金GKとなった。しかし今回、12年続いたメトロポリターノでのキャリアに初めて不透明感が漂っている。クラブは彼を追い出すつもりはないと強調するが、去就は選手と首脳陣の協議で決まる見込みだ。

「エリカ」チャンネルの取材に、残留するか否かを問われたオブラクは冷静だった。「あまり深く考えない。物事は起こるべき時に起こる。僕には大きな影響力がない」と語った。