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ヤン・オブラクがアトレティコ・マドリード退団の可能性について沈黙を破り、「まだ数年はトップでプレーできる」と語った。
オブラクは契約の履行を最優先している
33歳のこのGKは、12年間ディエゴ・シメオネ監督の下でチームの要として活躍してきた。 2014年夏、ベンフィカから1600万ユーロで移籍した彼は、当時ラ・リーガ史上最高移籍金GKとなった。しかし今回、12年続いたメトロポリターノでのキャリアに初めて不透明感が漂っている。クラブは彼を追い出すつもりはないと強調するが、去就は選手と首脳陣の協議で決まる見込みだ。
「エリカ」チャンネルの取材に、残留するか否かを問われたオブラクは冷静だった。「あまり深く考えない。物事は起こるべき時に起こる。僕には大きな影響力がない」と語った。
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アトレティコ・マドリードの伝統を尊重する
移籍の噂が流れる中、オブラクはクラブへの忠誠心を強調した。2014年の加入以来、ラ・リーガ1回、ヨーロッパリーグ、UEFAスーパーカップで優勝し、ロッカールームで最もタイトルを獲得した選手の一人として尊敬されている。キャリアの終盤に差し掛かる彼にとって、その地位は揺るぎない。
「私は12年間在籍したこのクラブと契約を結んでいます。その契約を常に尊重し、今後も守り続けます」とオブラクは語った。
意思決定におけるクラブの役割
オブラクは残留を希望しているが、チーム方針はアトレティコ・マドリードのスポーツ部門が決定すると認めた。 2025-26シーズンには公式戦43試合に出場し、55失点、11試合で無失点を記録した。彼は、シメオネ監督が続投するか後任者が就任するかに関わらず、クラブ首脳陣がチームのニーズを評価し、移行期における判断を下す必要があると述べた。
スロベニア代表の守護神は「すべてを考慮し、いつか決断しなければならない」と語った。
また、自身のタイトル獲得への意欲を示し、「このクラブでまだ達成していないことを成し遂げたい」と語った。
- AFP
最高水準の長寿命
33歳のオブラクは、全盛期は過ぎたとする一部のファンの批判にさらされている。だがザモラ賞6度のGKは衰えを否定し、あと数シーズンはトップで戦えると断言する。
「体調は絶好調なので、最高レベルであと数年はプレーできると思う」とオブラクは断言した。その数年をメトロポリターノで過ごすのか、他の場所で過ごすのかは不明だが、彼は自身のフィジカルとモチベーションが、今後も欧州のエリートチームでプレーするのに十分だと確信している。