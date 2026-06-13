今回の就任について、トゥーレはプロジェクトへの強い熱意を語り、すでにチームを研究していると明かした。「とても嬉しく、ワクワクしています。正直、月曜日に皆さんと一緒に仕事を始められるのが待ちきれません。前任者がスロヴァンで成し遂げた功績には多大な敬意を表します。その基盤に私独自の要素を加えたいです。私にとってサッカーはすべてです。 私は挑戦が大好きで、豊かな歴史と美しいスタジアム、高い野心を持つこの偉大なクラブを率いられることを心から楽しみにしています」とトゥーレは語った。

彼はクラブの施設に感銘を受け、支配的なサッカーで試合に勝ち、ファンを喜ばせたいと語った。 選手たちに直接会えることを楽しみにしています。すでに詳細に分析しましたが、最も重要なのは練習での彼らの反応を見極めることです」