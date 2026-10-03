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ヤマル、ロドリ、メリーノが得点、スペインはネーションズリーグでの圧倒的な戦いを継続
序盤の主導権が流れを決定づける
スペインはエスタディオ・カルロス・タルティエレで、開始早々からその力の差を示した。6分、ラミン・ヤマルがダニ・オルモの巧みなパスを受け、左足で見事なシュートをゴール右上隅に突き刺して先制。スペインはその後も圧力をかけ続けると、35分にはロドリが追加点を挙げた。ロドリはペナルティーエリア中央から正確な右足シュートを放ち、チェコ代表GKアントニーン・キンスキーには成す術がなく、ホームの観衆を熱狂の渦に包んだ。
- AFP
チェコが後半の反撃で脅かす
チェコは2点のビハインドを背負いながらも、後半に入って粘り強さを見せ、1点を返すことに成功した。69分、アダム・フロジェクのアシストを受けたイジー・スラーマが素早いカウンターの最後を締めくくり、低いシュートをゴール下隅に突き刺した。チェコは劇的な同点ゴールを目指してダビド・ラヤを脅かしたが、最後は及ばなかった。この敗戦により、チェコはグループ3で3連敗となり、勝ち点0のまま最下位に沈み、降格の深刻な脅威に直面している。
メリーノが決勝点を挙げる
試合が終盤に入ると、スペインが再び主導権を握り、事実上勝負を決めた。途中出場のミケル・メリーノは89分、終盤の速攻を生かして3点目を流し込んだ。3-1の勝利により、スペインはグループステージ3試合を全勝し、勝ち点9の最大値を獲得した。スペインは現在首位に立っており、勝ち点6の2位イングランドに3ポイント差をつけている。一方、クロアチアはこの最新節の結果を受け、勝ち点3で3位にとどまっている。
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スペインの次戦は？
スペインはこの完璧な成績を次のUEFAネーションズリーグでも維持し、ノックアウトステージ進出を正式に決めることを目指す。一方、チェコは厳しい戦いを強いられており、残留への望みをつなぐためにも、何としても重要な勝利を探し求めなければならない。
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