ヤマル少年の活躍でU-15イタリア王者に輝いたミラン。700得点をマークしたストライカー、ジャディッドとは？

ジャディッドはミランのユースで700ゴールに迫る得点をマークし、記録上はフランチェスコ・カマルダに次ぐ存在となった。しかし技術的には両者を比べられない。カマルダがペナルティエリア内の狙撃手であるのに対し、ジャディッドはゲームを作り、マークをかわし、ボールを運んでゴールへ突進する。





ゴール前では、偉大な得点王が持つ「キラー・インスティンクト」を発揮し、チャンスをほぼ逃さない。



