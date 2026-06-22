エンポリ戦を2-0で制したミランU-15が、1992、2010、2022年に続き4度目のタイトルを獲得。前半早々にマンナと若き天才ジャディッドが挙げたゴールが、プーマ・ハウス・フットボールでの日々の努力を証明した。
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ヤマル少年の活躍でU-15イタリア王者に輝いたミラン。700得点をマークしたストライカー、ジャディッドとは？
ジャディッドとはこんな人物だ
アクラム・ジャディッドは2011年生まれ。年齢を超えた才能を持つ、非常に上手いサッカー選手だ。ロッソネロではカテゴリーを飛び級し、U-17でもプレーした。背を向けてボールを受け、力強くキープする。真価はスペースを得た時に発揮される。前線に飛び出し、相手を置き去りにし、多彩な方法で得点を奪う。 ヤマルとの比較はキャリア予想ではなく、出自と相手を抜き去り得点を奪う能力による。
ロッソネロでの700ゴール
ジャディッドはミランのユースで700ゴールに迫る得点をマークし、記録上はフランチェスコ・カマルダに次ぐ存在となった。しかし技術的には両者を比べられない。カマルダがペナルティエリア内の狙撃手であるのに対し、ジャディッドはゲームを作り、マークをかわし、ボールを運んでゴールへ突進する。
ゴール前では、偉大な得点王が持つ「キラー・インスティンクト」を発揮し、チャンスをほぼ逃さない。
イタリアとモロッコの間
ジャディッドにはモロッコとイタリアの二重国籍という重要なテーマがある。彼はモロッコU-16で2試合に出場したが、イタリア代表での出場はない。イタリアサッカー連盟はミランの若き才能を説得するつもりで、この件は未解決だ。