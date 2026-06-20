ヤマルと3人のディフェンダー……ドニスはW杯の罠に陥るのか？

理由は単純だ。バルセロナの一員として国内リーグでも欧州の舞台でもほぼ毎週この状況を経験しているからだ。

バルセロナでプレーする彼は、もはや相手にスペースを与える無名の選手ではない。多くの監督が彼を封じる専用策をとり、サイドバックとMFの2人、あるいは狭いスペースで3人に囲まれることも珍しくない。

関連記事：ボノが明かす…予選突破をかけた一戦でモロッコ代表を欠場するのか？

ヤマルの真価はドリブルだけではない。囲まれても適切な判断ができる点だ。パスを出すタイミング、動き出す瞬間、相手を引きつけて味方にスペースを作る瞬間を的確に見極める。

だからこそ彼はインタビューで自信を示す。マークは問題ではなく、サッカー人生の一部だと捉えている。実際、トップスターたちは厳しいマークが味方にスペースを生むと理解し、活用している。

そこで疑問が生まれる。ドニス・ヤマルは、過度なマークを受けても意識せずにプレーできるのだろうか？