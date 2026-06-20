ヤマルと3人のディフェンダー……ドニスはW杯の罠に陥るのか？

2026年ワールドカップのサウジアラビア対スペイン戦を前に、ラミン・ヤマルは「相手が一対一でも複数人でマークしても問題ない。バルサで慣れている」と語った。
スペイン代表でバルセロナでも活躍するスターは、サウジアラビア代表が自分への特別マークや複数での対応を検討しているとの質問に、冷静に答えた。「問題ない。バルサで慣れているから」。
この発言は、試合前にゲオルギオス・ドニス監督が抱えるジレンマを端的に示している。対策としてヤマルを徹底マークすべきか、それともその守備がスペインの思う壺となるのか。
2026年ワールドカップのサウジアラビア対スペイン戦を前に、ラミン・ヤマルは「相手が一対一でも複数人でマークしても問題ない。バルサで慣れている」と語った。
スペイン代表でバルセロナでも活躍するスターは、サウジアラビア代表が自分への特別マークや複数での対応を検討しているとの質問に、冷静に答えた。「問題ない。バルサで慣れているから」。
この発言は、試合前にゲオルギオス・ドニス監督が抱えるジレンマを端的に示している。対策としてヤマルを徹底マークすべきか、それともその守備がスペインの思う壺となるのか。
どの監督も、スペイン代表でヤマルを最大の脅威と見るのは当然だ。彼はスピードとテクニックを兼ね備え、ワンタッチで試合の流れを変えることができる。スペインの攻撃では常に中心だ。
しかし、1人に注目しすぎると他の脅威を見落とす。スペインはヤマルだけではない。ピッチのどこからでもチャンスを作る完成されたシステムを持つ。
もしドニス監督がサイドバック、MF、ウイングをヤマルのマークに専念させれば、他のエリアにスペースが生まれる。ダニー・オルモやペドリ、攻撃的なサイドバックがそのスペースを活用するだろう。結果として、サウジアラビア代表は1人のスターを追うあまり、スペインの他の武器を自由にさせ、代償を払うかもしれない。
現代サッカーでは、スペインのようなチームプレーを重視する代表チームを相手に最も危険なのは、戦術を忘れ、特定の選手だけをマークすることに固執することだ。
理由は単純だ。バルセロナの一員として国内リーグでも欧州の舞台でもほぼ毎週この状況を経験しているからだ。
バルセロナでプレーする彼は、もはや相手にスペースを与える無名の選手ではない。多くの監督が彼を封じる専用策をとり、サイドバックとMFの2人、あるいは狭いスペースで3人に囲まれることも珍しくない。
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ヤマルの真価はドリブルだけではない。囲まれても適切な判断ができる点だ。パスを出すタイミング、動き出す瞬間、相手を引きつけて味方にスペースを作る瞬間を的確に見極める。
だからこそ彼はインタビューで自信を示す。マークは問題ではなく、サッカー人生の一部だと捉えている。実際、トップスターたちは厳しいマークが味方にスペースを生むと理解し、活用している。
そこで疑問が生まれる。ドニス・ヤマルは、過度なマークを受けても意識せずにプレーできるのだろうか？
ヤマルを追いかけるのではなく、彼が余裕を持ってボールを受け取れないようにすることが最善だ。
重要なのは、選手よりスペースをマークすること。ヤマルが前を向いてボールを受け、考える時間ができると止めにくくなる。だが、プレッシャー下や危険エリアから離れた位置で受けさせれば、影響力は下がる。
そのためには、3人をヤマルの周囲に置くより、ラインをコンパクトに保ち、間を突くパスを遮断することが大切だ。また、MFやWGがSBを補佐する方が、複数でヤマルをマークするより現実的だ。
この方法なら、ディフェンスの深部や逆サイドにスペースを作らず、守備バランスを保てる。
奇妙に聞こえるかもしれないが、サウジアラビアにとっての真の脅威はヤマル本人ではなく、彼に対する自国の反応にある。
もしスペインがバルセロナのスターをどう封じるかだけに集中すれば、序盤からスペインに戦術的優位を許すだろう。だが、試合を「システム対システム」と捉えられれば、粘り切る可能性は高まる。
スペインは相手を特定のポイントに引きつけ、そこから別の場所を攻める戦術を好む。ヤマルは往々にしてその作戦の起点となる「おとり」の役割を担う。
つまり、ドニスの成否はヤマルにボールを触らせた回数ではなく、スペイン代表がスペースを使い数的優位を作るのを防げたかで測られる。
要は、サウジアラビアの真の敵はヤマルではなく、試合を一対一に持ち込もうとする誘惑だ。強豪国が勝つのは、一人を止めるのではなく、システム全体を機能させないときだからだ。